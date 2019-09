La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 20 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 20 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Tale e Quale Show 2019”. In seconda serata, un nuovo appuntamento con “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “S.W.A.T”.

Su Rai 3 va in onda il film “Il colore nascosto delle cose”: Emma, risoluta donna non vedente, entra nella vita di Teo, affascinante pubblicitario dal passato tormentato. A seguire, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di cronaca nera di “Quarto grado”. Subito dopo, una nuova puntata di “DonnAvventura”.

Su Canale 5 va in onda la seconda puntata della seconda stagione della fiction “Rosy Abate”. In seconda serata, il film “Io non ho paura”.

Su Italia 1 va in onda il film “X-Men le origini: Wolverine”: le origini di Wolverine, si parte dall’infelice infanzia con il fratello, la guerra e poi la terribile e dolorosissima procedura che gli permetterà di avere gli artigli di adamantio. Subito dopo, il film “X Men 2000”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda live”, seguita dalla replica di “Otto e mezzo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo, in chiaro, la seconda puntata della nuova stagione di “X Factor”.

Maria Rita Gagliardi