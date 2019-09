La Us Navy parla di oggetti misteriosi volanti, i video sono autentici ma non sono spiegabili

La Marina americana ha parlato dell’esistenza di alcuni video che mostrano oggetti volanti misteriosi, questi non hanno le ali e si muovono velocemente.

La Us Navy afferma: “Le misteriose immagini di Ufo non sono spiegabili”, la Marina americana non ha una spiegazione a quei filmati ma conferma che siano autentici.

Alla Cnn il portavoce della Marina americana ha parlato non più di ‘Oggetti volanti non identificati’ bensì di ‘Fenomeni aerei non identificati’. La denominazione è cambiata ma resta il fatto che continuano ad essere ‘non identificati’.

In merito a tali fenomeni non ancora identificati, il portavoce della Marina americana ha detto: “Potrebbero essere tutto, anche una minaccia per le operazioni e per i piloti.”

Sara Fonte