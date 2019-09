Adriana Volpe a Verissimo: “Sono pronta per un nuovo cammino”

Ospite a “Verissimo”, Adriana Volpe parla del suo allontanamento dalla Rai.

Messe da parte le polemiche con la tv di Stato, Adriana Volpe, ospite a “Verissimo” (la puntata è stata registrata ieri, ma andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5), parla del suo allontanamento dalla Rai.

La presentatrice ha raccontato di come i rapporti con l’azienda si siano inclinati, in seguito alla rottura con il collega Giancarlo Magalli:

“Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare. In realtà la mia esperienza non ha cavalcato quell’onda. Io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. Sono la collega che è durata più anni accanto a lui, ma dal terzo anno in poi tentava sempre di cambiare il team. Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi”.

Adriana Volpe: “Le parole di Giancarlo Magalli mi hanno ferito”

Parlando degli attacchi mossi nei suoi confronti, via social, da Magalli:

“Queste parole mi hanno profondamente ferito. Feriscono me, mio marito e anche mia figlia, che tra qualche anno navigherà da sola su Internet e le potrà rileggere chiedendosi: perché? Queste frasi da una persona intelligente come Magalli non te le aspetti”.

Allontanata, a suo dire ingiustamente, dalla seconda rete, per Adriana potrebbero esserci presto interessanti cambiamenti professionali:

“In questi vent’anni ho avuto l’opportunità di fare il mio cammino professionale accanto a persone come Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci che mi hanno insegnato questo lavoro, per cui sono serena: mi hanno contattato in tanti e sono pronta per provare un nuovo cammino”.

Maria Rita Gagliardi