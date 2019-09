Anticipazioni Rosy Abate 2, seconda puntata: Rosy si avvicina ad Antonio Costello

Le anticipazioni della seconda puntata di “Rosy Abate 2”.

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata della tanto attesa seconda stagione di “Rosy Abate”. Ecco, per voi, le anticipazioni riguardanti quello che vedremo durante il secondo appuntamento della fiction che per protagonista Giulia Michielini.

Rosy decide di abbandonare ogni possibilità di vivere una vita normale con il figlio pur di difenderlo, dopo aver scoperto che è stato lui ad uccidere Nadia, la compagna di Bonaccorso.

Proprio quest’ultimo, distrutta dal dolore e dalla rabbia, si mette ad indagare per capire chi abbia premuto il grilletto: il cerchio intorno a Leonardo si stringe sempre di più. A Rosy, quindi, non resta che avvicinarsi ad Antonio Costello, anche se sa che l’uomo potrebbe rivelarsi molto pericoloso.

Maria Rita Gagliardi