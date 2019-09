Juventus-Verona, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quarta giornata di Serie A, la Juventus ospita il Verona allo Stadium nel secondo anticipo del sabato. Il match inizierà alle 18 e sarà visibile su Sky.

Juventus-Verona è uno degli anticipi del sabato della quarta giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci dal pareggio a reti inviolate contro la Fiorentina e dalla grande prestazione in Champions League contro l’Atletico Madrid nonostante il 2-2 finale. Il Verona ha iniziato molto bene la stagione conquistando 4 punti nelle prime tre giornate e non sfigurando contro il Milan (sconfitta 0-1, giocando per più di 60 minuti in 10) nello scorso turno.

Maurizio Sarri dovrebbe optare per un largo turnover visti i tanti impegni delle prossime settimane. In avanti Dybala giocherà al posto di Higuain insieme a Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Buffon dovrebbe fare il suo esordio stagionale in porta; a centrocampo Emre Can e Bentancur prenderanno il posto di Khedira e Pjanic. KO Douglas Costa.

Il Verona deve far fronte alla squalifica di Stepinski e in avanti è serrato il ballottaggio fra Tutino e Di Carmine. Alle spalle della prima punta agiranno Verre, apparso in gran forma contro il Milan, e Zaccagni. In difesa confermati Rrahmani, Kumbulla e Gunter.

Probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Emre Can, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.

Juventus-Verona è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Torino i precedenti sono assolutamente favorevoli ai bianconeri: il Verona non ha mai vinto in 28 sfide, racimolando solo 4 pareggi. Nell’ultima sfida fra le due squadre, giocata a maggio del 2018, la Juventus si è imposta sui veronesi con il punteggio di 2-1 grazie alle reti di Rugani e Pjanic, mentre a nulla servì il gol della bandiera di Cerci.