Milan-Inter, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quarta giornata di Serie A, è la grande sera del derby di Milano fra Milan e Inter. Il match sarà visibile sulla piattaforma DAZN alle 20.45.

Milan e Inter si sfideranno questa sera nel derby della Madonnina, valevole per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020. Il Milan, dopo l’iniziale passo falso di Udine, ha conquistato 6 punti contro Brescia e Verona ma non ha convinto sotto il profilo del gioco. L’Inter è momentaneamente il testa al campionato in solitaria e a punteggio pieno, ma è reduce da un brutto pareggio in Champions League in casa contro lo Slavia Praga agguantato solo nel recupero.

Giampaolo deve rinunciare allo squalificato Calabria e sull’out di destra si affiderà a Conti. Ballottaggio fra Rebic e Chalanoglu e fra Biglia e Bennacer. Piatek, tornato al gol contro il Verona, terminale offensivo dei rossoneri.

In casa Inter, Conte ha solo due dubbi di formazione: uno sull’out di destra con Candreva uscito malconcio in Champions League e con Lazaro pronto a prendere il suo posto, ma occhio alla possibile sorpresa D’Ambrosio; l’altro in mezzo al campo con uno fra Barella, Brozovic e Vecino che si accomoderà in panchina; Sensi confermatissimo, mentre in avanti Lautaro Martinez affiancherà Lukaku.

Probabili formazioni:

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Suso; Piatek, Rebic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Quarta giornata di serie A, derby di Milano fra Milan e Inter: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Milan-Inter sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 20.45 di oggi. Il pre e il post partita, in diretta da San Siro, vedrà protagonisti la conduttrice Diletta Leotta e due grandi ex della sfida, Dejan Stankovic e Mauro Tassotti.

Se siete interessati a seguire il match e non avete alcun abbonamento su DAZN, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Questa operazione permette di usufruire di un mese di prova gratuita, ma a condizione di farlo entro il prossimo 6 ottobre. Ecco come abbonarvi e usufruire del mese gratuito che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Ricordiamo, inoltre, che proprio da oggi anche gli abbonati a Sky avranno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 che sarà visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.

Milan e Inter si sono sfidate ben 170 volte in Serie A. Il bilancio complessivo è a favore dei nerazzurri, che hanno vinto in 64 occasioni contro le 51 dei rossoneri, mentre 55 volte il match è terminato in parità. Nella passata stagione in casa del Milan, il derby terminò con la vittoria dell’Inter per 2-3, grazie alle marcature di Vecino, De Vrij e di Lautaro Martinez; di Bakayoko e Musacchio i gol del Milan.