Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 settembre 2019: Ariete nervoso, serenità in recupero per il Toro

Sabato 21 settembre 2019.

Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox, quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Ecco, per voi, l’oroscopo di Paolo Fox.

L’oroscopo di Paolo Fox

Ariete: chi ha qualche dubbio in amore dovrebbe essere particolarmente cauto nella seconda parte di questo mese, perché vi vedrà un po’ sotto tono. Chi vive una relazione stabile potrebbe comunque aver vissuto qualche momento difficile nell’ultimo periodo oppure aver fronteggiato situazioni particolari.

Fastidi possibili, causati dal fatto che siete stanchi e nervosi.

Toro: le giornate di oggi e domani vi daranno la possibilità di riprendervi e di guardare avanti. Sicuramente per voi non è sempre facile essere tranquilli ed ignorare le vostre ansie, a causa del fatto che siete persone possessive e apprensive con chi amate. Il segreto, però, è cercare di stare più sereni ed evitare di preoccuparvi per tutto e tutti.

Weekend interessante dal punto di vista relazionale.

Gemelli: anche se in questo periodo l’amore non è tra le vostre priorità, adesso Mercurio e Venere favorevoli vi danno la possibilità di registrare qualche bella novità dal punto di vista sentimentale. Potrebbe trattarsi anche di un’amicizia più speciale. Chi vive un rapporto stabile dovrebbe solo evitare di riversare le problematiche professionali sul partner. Discutere troppo delle questioni lavorative ed economiche potrebbe nuocere al rapporto!

Cancro: questo weekend è positivo, ma può darsi che intimamente accusiate diverse tensioni anche a causa di qualche prova o esame che avreste potuto dover affrontare negli ultimi tempi. Dal punto di vista fisico questa settimana vi ha visto carichi di stress ed agitazione, per cui sarebbe bene essere cauti ed evitare in questo modo problemi psicosomatici.

Con il partner, l’oroscopo Paolo Fox vi suggerisce di evitare di strafare.

Leone: le giornate di oggi e domani vi danno la possibilità di mettervi in gioco dal punto di vista sentimentale. Chi negli ultimi mesi ha dato vita ad una nuova relazione o vuole mettere alla prova la propria storia potrà sfruttare a tal proposito questo weekend.

Con Mercurio, Venere e Giove dalla vostra parte avete anche più fascino del solito!

Vergine: nella giornata di oggi vi renderete conto dello stress portato da questo fine settimana. In questo momento siete alle prese con tante situazioni differenti che vi portano a riflettere sul vostro futuro, anche prossimo. State pensando a progetti ambiziosi e questo naturalmente può farvi accusare un po’ di tensione.

Anche se la giornata di domani sarà migliore, il consiglio è quello di essere cauti dal punto di vista sentimentale.

Bilancia: nella giornata di oggi è probabile che abbiate voglia di pensare esclusivamente al partner o agli amici e alle persone più care. Gli ostacoli professionali e di studio oltre alle tante responsabilità potrebbero infatti farvi sentire molto stressati e bloccati, per cui è importante cercare un diversivo.

L’oroscopo Paolo Fox vi suggerisce di non fare le ore piccole stasera.

Scorpione: l’estate ha portato numerose difficoltà e problematiche per i nati sotto il segno dello Scorpione, ma anche qualche interessante emozione. Adesso, però, è possibile essere lungimiranti e pensare al futuro proprio grazie a qualche rottura o revisione. Il prossimo mese è dalla vostra parte e potrà aiutarvi a risolvere qualche crisi in campo sentimentale.

Sagittario: la giornata di oggi vi vede un po’ giù di tono e per questo è importante che facciate le cose con calma. Se da un lato Marte dissonante genera agitazione, dall’altra potrà regalarvi anche qualche bella emozione o un incontro fortunato.

Siete molto creativi in questo momento e avete voglia di mettervi in gioco, ma la giornata di oggi non è entusiasmante. Possibili ritardi.

Capricorno: questo è un periodo in cui state dando priorità alla sfera professionale della vostra vita. Ciò dipende dal fatto che l’amore ha presentato delle problematiche recentemente o che avete poco tempo da dedicargli. Ci sono discussioni e rallentamenti in campo sentimentale e potreste anche ritrovarvi ostacolati da qualcuno. Anche in caso di rapporti stabili ci potrebbero essere delle omissioni motivate dalla paura di discutere. L’oroscopo Paolo Fox invita alla cautela.

Acquario: adesso per voi si avvia una fase di ripresa, che potrà darvi modo di dedicarvi di più alla vostra vita privata e al vostro tempo libero. Molti Acquario decideranno probabilmente di allontanare qualche responsabilità di troppo. Adesso sentite il bisogno di programmare qualche evento interessante e rilassante da dedicare a voi stessi o al vostro partner. È arrivato il momento di dare spazio a ciò che vi fa stare bene!

Pesci: Il vostro segno tende sempre a tornare con la mente al passato e non è difficile che siate vittime di rimorsi o rimpianti. È possibile che nella prima parte del mese abbiate vissuto qualche momento di crisi e che adesso abbiate qualche difficoltà a dimenticare ciò che è successo.

Questo è un momento di caos che può dipendere da una questione legale che va risolta o anche da alcuni dubbi che avete. L’ultima parte di questo 2019 e tutto il prossimo anno saranno però dalla vostra parte e vi vedranno protagonisti di interessanti successi.

Entro il prossimo mese avrete la possibilità di risolvere alcune crisi che riguardano la sfera sentimentale, ma per il momento sarebbe preferibile muoversi con calma ed essere cauti.

Maria Rita Gagliardi