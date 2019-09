Udinese-Brescia, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quarta giornata di Serie A, Udinese-Brescia è il primo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Udinese-Brescia, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 15 a Udine. L’Udinese deve riscattare la sconfitta di San Siro contro l’Inter, mentre il Brescia è reduce dalla rimonta subita in casa contro il Bologna da 3-1 a 3-4. Tutte e due le squadre sono ferme a 3 punti in classifica.

In casa Udinese, Tudor deve far fronte alla squalifica di Rodrigo De Paul, fermato per 3 turni dal Giudice Sportivo dopo lo schiaffo rifilato a Candreva sabato scorso. Pussetto dovrebbe prendere il posto del giocatore più rappresentativo dei friulani; le corsie esterne saranno occupate da Stryger Larsen e Sema. Il Brescia sarà ancora privo di Mario Balotelli, che tornerà disponibile durante il prossimo turno infrasettimanale contro la Juventus. Corini dovrebbe schierare in avanti bomber Donnarumma e Matri, mentre il talentuoso Tonali agirà in cabina di regia.

Probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto; Lasagna.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Matri, Donnarumma.

Udinese-Brescia è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Sono 10 i precedenti fra le due squadre in Serie A ed essi sorridono ai friulani: i bianconeri si sono imposti per 5 volte contro una sola affermazione delle Rondinelle, mentre 4 sono stati i pareggi. Il Brescia ha vinto a Udine nel settembre 2004 con il punteggio di 1-2.