Atalanta-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Atalanta e Fiorentina si sfideranno questo pomeriggio alle 18 sul neutro del Tardini di Parma, a causa dei lavori allo stadio di Bergamo, in un match valevole per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. L’Atalanta ha conquistato 6 punti nelle prime 3 giornate, ma è reduce dalla sonora sconfitta al debutto in Champions League contro la Dinamo Zagabria. La Fiorentina ha al momento un solo punto in classifica, conquistato sabato scorso contro la Juventus, ma ha ben impressionato sotto il profilo del gioco.

Gasperini potrebbe dar respiro a qualche titolare, Gomez su tutti. Ilicic e Zapata dovrebbero formare il tandem offensivo, ma Luis Muriel scalpita. In casa Viola, Montella potrebbe riproporre il 352 che tanto bene ha fatto contro la Juventus. Chiesa e Ribery partiranno dal primo minuto; in mezzo al campo conferma per Castrovilli, Pulgar e Badelj.

Probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Atalanta-Fiorentina è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre in casa dell’Atalanta sorridono ai bergamaschi con 20 vittorie a 14, mentre in 22 occasioni la sfida è terminata in parità. Nella passata stagione la sfida terminò con il punteggio di 3-1 a favore dell’Atalanta: iniziale vantaggio di Muriel, che in quel match indossava la maglia viola, e sorpasso dei bergamaschi firmato da Ilicic, Gomez e Gosens.