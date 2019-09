Domenica Live, Jasmine Carrisi: “Non sono incinta e non ho una storia con Giovanni Antonacci”

Ospite insieme alla madre Loredana Lecciso della prima puntata di “Domenica Live”, Jasmine Carrisi smentisce di essere incinta e di avere una relazione con Giovanni Antonacci, figlio del cantante Biagio.

Questo pomeriggio, su Canale 5, “Domenica Live” ha ufficialmente riaperto i battenti. Ospite del primo appuntamento della trasmissione condotta da Barbara D’Urso è stata, tra gli altri, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi. Proprio quest’ultima ha risposto alle critiche Web che le sono state mosse, rea di essere ricorsa a dei ritocchi estetici (ma la ragazza smentisce) e precisa di non essere incinta e di non avere una relazione in corso con Giovanni Antonacci, figlio del cantante Biagio:

“Avrò messo su qualche chilo. Con Giovanni siamo amici. Abbiamo postato una foto insieme. Non pensavo ci fosse stato tutto questo putiferio sui giornali. Non c’è nulla da nascondere”.

Jasmine Carrisi: “Sogno di studiare psicologia”

Parlando del fratello Bido di 18 anni, Jasmine, che in studio ha ricevuto un messaggio da parte dalle ex tate, di alcuni parenti ed un cane, consegnato dalla zia Caterina e regalo del padre Al Bano, ha raccontato:

“Siamo partiti insieme. Siamo andati a Tokyo con papà ad agosto. Vorrei studiare psicologia e, poi, non lo so. Non ne ho idea. Vedremo”.

