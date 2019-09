Lazio-Parma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

La quarta giornata di Serie A si chiude con il match fra Lazio e Parma. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Lazio-Parma è il match che chiuderà questa sera il programma della quarta giornata di Serie A 2019/2020; il fischio d’inizio ci sarà alle 20.45. La Lazio deve riscattare le ultime due sconfitte subite, il doppio 2-1 subito dalla Spal in campionato e dal Cluj in Europa League. Anche il Parma è a caccia di rivincita dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari subita nella giornata scorsa.

Simone Inzaghi riproporrà Correa e Immobile davanti con Milinkovic Savic e Luis Alberto a centrocampo. In difesa è ristabilito Luiz Felipe che dovrebbe essere titolare in difesa insieme ad Acerbi e Radu. Nel Parma Inglese, Gervinho e Kulusevski sarà il tridente d’attacco. In mezzo al campo Brugman, Hernani e Barillà, mentre Kucka è ancora indisponibile e potrebbe tornare arruolabile nel prossimo turno infrasettimanale.

Probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Lazio-Parma è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Roma i precedenti fra le due squadre in Serie A sono nettamente a favore della Lazio: i biancocelesti si sono imposti in 15 dei 25 match giocati contro le sole 3 vittorie del Parma, mentre 7 volte la sfida si è chiusa in parità. Nella passata stagione la Lazio si impose con un netto 4-1, grazie alla doppietta di Luis Alberto e alle reti di Marusic e Lulic; nel Parma gol della bandiera di Sprocati.