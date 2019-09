Milan-Inter, ESCLUSIVO Stringara: “Conte punti tutto sul campionato”

Analisi post derby dell’ex nerazzurro Paolo Stringara

E’ Antonio Conte a festeggiare dopo la bella vittoria dell’Inter per 2-0 di ieri sera contro il Milan, nel derby meneghino dove entrambe le squadre avevano grandi motivazioni e voglia di fare bene.

Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku sono stati i protagonisti della serata, regalando il primato in classifica alla ‘Beneamata’; per l’occasione abbiamo interpellato l’ex giocatore nerazzurro (ora allenatore) Paolo Stringara, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha così commentato questa prestazione:

Paolo Stringara dopo la vittoria dell’Inter nel derby

“Mi è piaciuta molto questa Inter, Conte ha tra le mani una squadra dalla grande forza muscolare che deve puntare tutto sul campionato. I nerazzurri hanno tutto per fare bene anche in Champions League, ma penso che il club voglia cercare di interrompere il dominio totale della Juventus che dura ormai da 8 anni (e altrettanti scudetti consecutivi) e portare lo scudetto a Milano. Non penso che il pareggio con lo Slavia rappresenti un problema, siamo solo all’inizio e ci vuole tempo per vedere la vera Inter di Conte. Per quanto la Juventus sia la netta favorita, credo che quest’anno assisteremo ad uno dei campionati più intensi e interessanti dell’epoca recente. Anche il Napoli e il club di Suning possono detronizzare la ‘Vecchia Signora’, Lukaku e Lautaro Martinez sono una bella coppia offensiva”.

Simone Ciloni