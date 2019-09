Oroscopo di Paolo Fox di oggi 22 settembre 2019: Capricorno polemico, incontri particolari per i Gemelli

Domenica 22 settembre 2019.

Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox, quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Ecco, per voi, l’oroscopo di Paolo Fox.

L’oroscopo di Paolo Fox

Ariete: nella giornata di oggi sembra ci sia qualcosa che non va, forse a causa di situazioni professionali ambigue o da rivoluzionare completamente. Forse non siete particolarmente convinti di quello che state facendo e per questo motivo la giornata di oggi potrebbe essere un po’ rallentata e vedervi polemici.

Dovete essere cauti nei rapporti interpersonali ed abbandonare ogni possibile “ansia da prestazione”. Il suggerimento è quello di restare sereni e non strafare.

Toro: la giornata di oggi sarà l’ideale per pensare all’amore e per dedicarvi al partner. Questo oroscopo è dalla vostra parte dal punto di vista sentimentale: le relazioni nate all’inizio di settembre ora vedono una bella crescita positiva.

Grazie a Saturno, adesso avete voglia di mettervi in gioco con progetti ed idee totalmente nuove e rivoluzionarie. Sicuramente i risultati variano a seconda delle capacità, ma le occasioni vanno sfruttate al meglio!

Gemelli: la giornata di oggi è dalla parte di chi ha voglia di vivere una bella emozione d’amore o per chi vuole prendere una decisione importante. Queste stelle vi danno la possibilità di parlare di ciò che provate, oltre a concedervi l’opportunità di fare degli incontri particolari e di vivere emozioni ormai dimenticate!

Cancro: le ultime giornate vi hanno visto particolarmente affaticati e nervosi, ma finalmente da oggi inizia una ripresa che proseguirà anche la settimana prossima e vi vedrà entusiasti a partire dal mese prossimo!

C’è da recuperare un equilibrio che per ora è ancora instabile e per questo il consiglio dell’oroscopo Paolo Fox adesso è quello di evitare conflitti con chi vi sta intorno. Non è facile farlo, perché sembra che gli altri cerchino di mettere in continuazione alla prova i vostri nervi e distruggere le vostre certezze.

Leone: in questo periodo avreste voglia di aprirvi all’amore e di ricevere qualche proposta interessante. Adesso qualcuno potrebbe interessarsi a voi e seguirvi in quello che fate. Avete un certo fascino irresistibile, che aumenterà la prossima settimana grazie all’ingresso della Luna nel vostro segno zodiacale.

Ora è giunto il momento di riscuotere, anche dal punto di vista professionale! A partire da novembre potrebbero esserci delle chiusure, per cui è importante che ora capiate cosa intendete portare avanti e cosa no. Periodo di scelte importanti.

Vergine: anche se le ultime due giornate vi hanno visto affaticati e nervosi, quella di oggi vi consentirà di riprendere fiato.

Chi lavora in proprio e vuole incrementare i propri guadagni oppure ha la possibilità di fare scelte importanti a lungo termine, dovrà approfittare proprio di questo periodo.

Anche dal punto di vista emotivo ci sono belle novità in vista: dovete solo evitare di tornare sui vostri passi o su vecchie decisioni. Chi ha vissuto una rottura potrebbe aver già voltato pagina, mentre chi vive una storia stabile potrà continuare così.

Bilancia: se questa settimana vi ha visti pensierosi agli inizi, anche ora non vi vede meno ansiosi. Potreste riversare in sul partner o in famiglia le tensioni di tipo professionale e forse avete alcuni conti da ridimensionare o rapporti tesi da gestire al meglio. In ogni caso, l’oroscopo Paolo Fox vi consiglia di non trascurare l’aspetto sentimentale della vostra vita, ma anzi di aggrapparvici con le unghie e con i denti! Se non avete una storia dovreste mettervi a cercarla: avete buone possibilità di successo con Venere dalla vostra parte.

Scorpione: La giornata di oggi vi consente di recuperare e di essere più disponibile nei confronti degli altri, nonostante abbiate vissuto delle incomprensioni nelle prime giornate di questa settimana. Quando infatti siete nervosi tendete ad ammutolirvi e mettervi in un angolo, mentre oggi ritrovate la voglia di stare con gli altri.

Il disagio vissuto alla fine dell’estate e le preoccupazioni per una persona cara o per la vostra salute vi hanno stressato non poco, ma adesso si recupera. Belle novità in vista!

Sagittario: gli ultimi due giorni vi hanno visto particolarmente affannati e stressati, per cui in questa giornata sarà preferibile riposare e vivere le emozioni che vi si presenteranno. Anche se le stelle favoriscono i rapporti interpersonali, c’è comunque un certo nervosismo nell’aria.

Adesso c’è comunque una bella ripresa in vista e in generale le cose vanno meglio rispetto agli inizi del mese: qualcuno ha recuperato un rapporto e qualcun altro ha fatto buon viso a cattivo gioco.

Dal punto di vista professionale potrebbero esserci delle tensioni e alcuni progetti potrebbero aver visto una chiusura agli inizi dell’estate.

Capricorno: La giornata di oggi sarà ideale per mettere alla prova un sentimento. Potrebbero infatti nascere alcuni attriti o discussioni che andranno affrontate con cautela. Potreste essere proprio voi oggi a mostrarvi particolarmente polemici!

L’oroscopo Paolo Fox vi suggerisce estrema prudenza anche dal punto di vista della forma fisica, che va tenuta sotto controllo e tutelata.

Acquario: La giornata di oggi si presenta come estremamente interessante e lo sarà anche la settimana entrante. Entro il prossimo mese bisognerà delineare alcuni programmi e progetti. Dal punto di vista sentimentale questo è un momento critico per i rapporti, ma in positivo perché vi dà la possibilità di mettervi in gioco!

Ora è importante che troviate tempo da dedicare a voi stessi e ritagliarvi i vostri spazi anche rispetto al partner e non sarà difficile. Sapete che occuparvi solo delle questioni pratiche o degli altri senza riposarvi mai vi crea parecchia tensione.

Pesci: c’è un bel recupero in vista per chi ha registrato delle tensioni nella coppia e per chi ha lo stesso partner da molto tempo: fino a ottobre sarete vincenti! Chi invece ha vissuto una rottura, forse non dovrebbe tornare sui propri passi. Dal punto di vista sentimentale, adesso potrete mettere alla prova un rapporto ed il mese prossimo vi aiuterà a capire cosa provate e cosa pensate, soprattutto se vivete due amori contemporaneamente.

Anche se spesso vi ritrovate a mentire per quieto vivere, adesso dovete parlar chiaro!

Maria Rita Gagliardi