Quarta giornata di Serie A, dove vedere le partite delle 15 in diretta TV e in streaming?

Quarta giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite in calendario oggi pomeriggio alle 15: due partite saranno visibili sui canali Sky e una su DAZN.

Nel primo pomeriggio di oggi a partire dalle 15 si disputeranno tre match di Serie A valevoli per la quarta giornata di campionato. La Roma sarà di scena a Bologna contro i ragazzi di Sinisa Mihajlović: i giallorossi sono reduci da due brillanti vittorie, una in campionato contro il Sassuolo per 4-2 e una in Europa League per 4-0 contro i turchi dell’Istanbul Basaksehir. Fonseca schiererà Zaniolo dal primo minuto, mentre Dzeko sarà il terminale offensivo. Il Bologna sta vivendo un inizio di stagione eccezionale e ha conquistato 7 punti nelle prime 3 giornate. Orsolini, Soriano e Sansone agiranno alle spalle dell’unica punta Palacio, favorito su Destro e Santander.

Il Napoli, dopo l’impresa europea contro il Liverpool, sarà di scena a Lecce. Ancelotti opterà per un largo turnover in vista dei tanti impegni ravvicinati e potrebbe far riposare Mertens in avanti (Llorente favorito per giocare dal primo minuto). Qualche problema fisico per Manolas, al suo posto giocherà Maksimovic. Il Lecce è reduce dalla grande vittoria in trasferta contro il Torino di Mazzarri. Liverani si affiderà al suo consueto 4312 con Falco a supporto di Farias e Lapadula davanti.

L’ultima sfida in programma alle 15 sarà Sampdoria-Torino. I blucerchiati sono fermi a 0 punti in classifica e hanno assoluto bisogno di punti. Quagliarella sarà la punta centrale con Caprari e Rigoni ai suoi lati. In casa Torino, invece, c’è voglia di riscatto dopo lo stop contro il Lecce. Mazzarri dovrebbe schierare l’attacco pesante con Zaza e Belotti, mentre Baselli, Rincon e Meitè agiranno in mezzo al campo.

Bologna-Roma alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252

alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252 Sampdoria-Torino alle 15 su Sky Sport 253

alle 15 su Sky Sport 253 Lecce-Napoli alle 15 su DAZN

Sarà, inoltre, possibile seguire le due partite in programma su Sky sul canale Diretta gol a partire dalle 15 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta gol sia le due singole partite in programma su Sky.

Se siete interessati a seguire il match in programma su DAZN, vi ricordiamo la possibilità di usufruire del mese gratuito che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Ricordiamo, inoltre, che proprio da questo fine settimana anche gli abbonati a Sky avranno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 che sarà visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.