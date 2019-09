Sassuolo-Spal, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quarta giornata di Serie A, il Sassuolo ospita la Spal nel primo match della domenica. Il match è in programma oggi alle ore 12.30 e sarà visibile su DAZN.

Sassuolo e Spal si sfideranno nel match delle 12.30 di oggi valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A. Il Sassuolo è reduce dalla netta sconfitta all’Olimpico contro la Roma e vuole tornare a far punti davanti ai propri tifosi; la Spal ha conquistato i primi punti in campionato domenica scorsa battendo in rimonta la Lazio per 2-1.

De Zerbi proporrà una formazione molto offensiva con il capocannoniere della Serie A Berardi, già autore di 5 gol, Caputo e Defrel in attacco; Obiang, Duncan e Traorè agiranno in mezzo al campo. Chiriches e Ferrari centrali di difesa. In casa Spal è tornato il sereno dopo il successo contro la Lazio. Petagna, autore di 2 gol in questo primo scorcio di campionato, guiderà l’attacco con Di Francesco a supporto. In difesa è vivo il ballottaggio fra Tomovic e Felipe, mentre Cionek e Vicari sono sicuri del posto.

Probabili formazioni:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traorè, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Di Francesco.

Quarta giornata di Serie A, il Sassuolo riceve la Spal al Mapei Stadium: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Sassuolo-Spal sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 12.30 di oggi.

Se siete interessati a seguire il match e non avete alcun abbonamento su DAZN, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Questa operazione permette di usufruire di un mese di prova gratuita, ma a condizione di farlo entro il prossimo 6 ottobre. Ecco come abbonarvi e usufruire del mese gratuito che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Ricordiamo, inoltre, che proprio da questo fine settimana anche gli abbonati a Sky avranno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 che sarà visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.

Sono solo 2 i precedenti in Serie A fra le due squadre ed entrambi si sono chiusi in parità. La scorsa stagione la sfida terminò sull’1-1, con le reti di Peluso per il Sassuolo e di Petagna per la Spal.