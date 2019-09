Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi domenica 22 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 22 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 22 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la fiction: “Imma Tataranni Sostituto Procuratore – L’estate del dito”: da un dito di donna avvistato in mare, Imma Tataranni si convince che dietro si nasconda un caso su cui vuole indagare. Decide di tornare dalle ferie a Matera alla sua Procura, dove conosce il nuovo Procuratore Capo, il dottor Vitali e insieme al giovane appuntato dei Carabinieri Calogiuri, suo fidato scudiero, inizia la sua indagine. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie tv “Hawaii Five-O”, seguita da “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il documentario “Il Borgo dei Borghi”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Collateral”: un sicario prende in ostaggio un tassista per poter girare la città e raggiungere le sue cinque vittime. I due instaurano uno strano rapporto, non tutto va come dovrebbe andare, forse perché il killer non è più convinto del suo lavoro. Subito dopo, il film “Femme fatale”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Domenica Live”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Doctor Strange”: dopo aver perso l’uso delle mani in un incidente, un neurochirurgo acquisisce poteri magici grazie a una cura alternativa. A seguire, l’approfondimento calcistico di “Tiki Taka”.

Su La 7 torna l’approfondimento di attualità e politica di “Non è l’Arena”, programma condotto da Massimo Giletti. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo una puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

Maria Rita Gagliardi