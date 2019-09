Tragedia di Caccia: 34enne spara un colpo per sbaglio e uccide il padre

Tragedia di Caccia in provincia di Salerno. Un giovane di 34 anni si trovava con il padre in località Gammariello di Sicignano degli Alburni, quando ha sparato per sbaglio un colpo, cogliendo il padre.

Tragedia di Caccia: un tragico incidente

Padre e figlio si erano recati a Gammariello per una mattinata di caccia al cinghiale. Il ragazzo, di 34 anni, ha esploso in colpo dal suo fucile accidentalmente e ha colto il padre al basso addome. L’uomo, M.G. 55 anni è morto sul colpo.

La denuncia per omicidio colposo

Il ragazzo, si trova ora in stato di libertà per omicidio colposo presso la sua residenza a Postiglione (Salerno).

Nonostante i soccorsi avvertiti ed intervenuti in tempo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è infatti morto sul colpo. Ad indagare sull’accaduto i carabinieri della sezione operativa di Eboli e della Stazione di Postiglione.