Alessia Marcuzzi e Facchinetti festeggiano il compleanno della figlia: i due si mostrano insieme sui social – VIDEO

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti insieme per festeggiare il compleanno della figlia Mia, tra i due potrebbe scattare di nuovo la scintilla?

Al centro del gossip nelle ultime ore Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, i due non stanno più insieme da molto tempo ma continuano ad essere in ottimi rapporti soprattutto per il bene della figlia Mia.

In occasione dell’ottavo compleanno di Mia, Alessia e Facchinetti si sono mostrati insieme, sui loro profili Instagram hanno infatti postato alcune foto della bellissima festa di compleanno della figlia.

Nonostante entrambi siano impegnati in altre relazione amorose da molto tempo, sono in molti a chiedersi se tra loro ci potrebbe essere un ritorno di fiamma. Vi piacerebbe rivederli insieme come coppia?!

Sara Fonte