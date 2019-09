Biagio D’Anelli su Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini: “Non c’è nessun complotto ai loro danni”

In seguito all’intervista rilasciata da Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini a “Domenica Live”, Biagio D’Anelli replica alle accuse mosse dalla coppia nei suoi confronti.

Ieri, attraverso questo post, vi abbiamo parlato dell’ospitata di Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini a “Domenica Live”. I due hanno ufficialmente annunciato il loro ritorno di fiamma e Francesca, parlando dei presunti tradimenti del fidanzato, tradimenti dei quali si era parlato quando era una concorrente del “Grande Fratello 16”, ha raccontato di un complotto ordito ai suoi danni da Biagio D’Anelli, il quale ha fatto ascoltare alla sorella Fabrizia un audio sospetto, audio che in realtà non sarebbe mai esistito.

Biagio D’Anelli: “Non mi importante del fidanzamento di Francesca e Giorgio”

Ieri, dopo aver visto la replica di “Domenica Live”, Biagio, tramite delle Instagram stories, ha voluto controreplicare alle accuse mosse da Francesca e Giorgio:

“Ho appena finito di vedere la replica di Domenica Live perché pare che una persona o delle persone vorrebbero denunciarmi e querelarmi. Voglio dire questa cosa a Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. Primo punto. Cara Francesca De Andrè ti ricordo che in casa Giorgio Tambellini è entrato dicendo ‘sì, ti ho tradito, ho fatto quello che ho voluto perché tu non c’eri e avevo bisogno di scaricare’. Prima schifezza. E pubblicamente a Pomeriggio 5 e Domenica Live ho sempre detto ‘Caro Giorgio io sono sempre qua, ti aspetto che ti smonto i complotti’ e poi a che pro devo fare un complotto contro di te? Che c***o me ne fregava a me del vostro fidanzamento? Ti aspetto Giorgio Tambellini, parliamo a quattr’occhi io e te. Grazie”.

