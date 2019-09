Inter, ESCLUSIVO Mazzola: “Conte bravissimo nel derby, ottima la prestazione dei ragazzi. La Champions è un mondo a parte, ma siamo forti”

Intervista all’ex leggenda nerazzurra Sandro Mazzola

L’Inter non fa in tempo a festeggiare la vittoria nel derby contro il Milan (battuto 2-0 i cugini rossoneri con le reti di Brozovic e Lukaku) che pensa già ad affrontare la Lazio a San Siro nel turno infrasettimanale.

Il primato in classifica a 12 punti (la Juventus seconda è a quota 10) galvanizza la banda di Antonio Conte, che non deve però avere cali mentali come successo in Champions League contro lo Slavia Praga.

Abbiamo così oggi avuto il piacere di avere ospite in redazione nientemeno che un mostro sacro nerazzurro: si tratta di Sandro Mazzola,che in ESCLUSIVA ha così analizzato la prestazione nel derby del club di Suning e il momento in Serie A…

Sandro Mazzola sul lavoro di Antonio Conte e il post derby

“Sono molto felice della vittoria nel derby, abbiamo meritato e mostrato una grande compattezza sovrastando l’avversario. Antonio Conte è stato bravissimo a caricare i suoi dopo il mezzo passo falso in Champions League, ma per me il pareggio con lo Slavia Praga non è un grosso problema. Sappiamo poi che la massima competizione continentale è un mondo a parte, bisogna continuare su questa linea e non porsi limiti. L’allenatore ha grandi capacità e possiamo stare sereni”.

Simone Ciloni