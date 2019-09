Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 settembre 2019: Acquario fiacco, cose da sistemare per il Toro

Lunedì 23 settembre 2019.

Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox, quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Ecco, per voi, l’oroscopo di Paolo Fox.

L’oroscopo di Paolo Fox

Ariete: quest’ultima parte di settembre vi sta mettendo a dura prova, in particolare dal punto di vista professionale. Le questioni pratiche in questo momento sembrano prevaricare sul resto e non sembrano esserci soluzioni in vista. C’è quindi un grande senso di precarietà in voi, che non riguarda solo la professione ma anche il campo delle relazioni. Anche se non ci sono situazioni completamente irrisolvibili state comunque attraversando un momento difficile che vi porta a lottare.

Toro: questo inizio settimana non è facile da affrontare a causa delle tante cose da sistemare. Siete comunque pieni di forza e continuerete ad esserlo anche il prossimo anno. I più giovani che sono alle prese con gli studi o che vogliono portare avanti un progetto o fare richieste possono approfittare di questo periodo. Potrebbe essere in vista un nuovo lavoro, anche part-time inizialmente.

Potrebbe arrivare una bella stabilità, in particolare per chi si metterà in gioco. Da giovedì le stelle saranno ancora più interessanti.

Gemelli: già da oggi, ma soprattutto tra domani e dopodomani, la Luna sarà dalla vostra parte ed il Sole tornerà ad essere favorevole. Sicuramente il mese di dicembre vi vedrà entusiasti ed in ripresa, ma già da adesso iniziate a registrare dei miglioramenti. Chi è stato previdente ed ha attuato degli investimenti, ora inizia a raccogliere i frutti della propria lungimiranza.

Le giornate di sabato e domenica andrebbero dedicate ai sentimenti.

Cancro: queste giornate vi vedono un po’ polemici a causa del fatto che ci sono persone che mettono in dubbio i vostri meriti. Questo vi porta ad affannarvi nel tentativo di ottenere ciò che pensate di meritare. Chi da anni fa ormai lo stesso lavoro potrebbe rimpiangere di non aver cambiato strada, mentre chi lo ha fatto potrebbe essersi trovato di fronte ad importanti responsabilità.

Quello che vi manca adesso è il riposo, ma l’oroscopo Paolo Fox vi consiglia di non riversare questa agitazione anche sul partner.

Leone: in questo momento vi tocca riflettere sulle cose che sono state dette e su ciò che andrà fatto nei prossimi giorni. Ci sono diversi progetti che ora state portando avanti e l’unica nota stonata potrebbe essere la vostra irrefrenabile voglia di vincere e di credervi imbattibili. Forse dovreste cercare di essere più affabili!

Tra oggi e mercoledì potreste registrare un po’ di agitazione, anche se il periodo resta di costruzione. Chi ha una società si ritroverà a fare scelte importanti in vista del mese di novembre.

Vergine: è in vista per voi un periodo di tranquillità e ci sono stelle che vi consentiranno di sfruttare al meglio le occasioni che vi si presenteranno. Se saprete giocare bene le vostre carte e mettervi in gioco ci saranno dei cambiamenti assicurati!

Forse in questo momento avete qualche responsabilità in più, data ad esempio dal fatto che vi tocca risollevare le sorti di una società. In ogni caso, non si mettono in dubbio le vostre capacità.

Le giornate di giovedì e venerdì saranno ideali per pensare al partner.

Bilancia: la giornata di oggi potrebbe vedervi un po’ fiacchi, ma ciò non ostacolerà in alcun modo i progetti che state portando avanti in vista del prossimo anno. Le giornate di martedì e mercoledì saranno dalla vostra parte, mentre oggi registrerete una bella forza grazie al passaggio del Sole nel vostro segno zodiacale. La Luna arriverà nel fine settimana, quando l’oroscopo Paolo Fox vi consiglia di organizzare un incontro d’amore!

Scorpione: la giornata di oggi andrebbe sfruttata al massimo, perché domani e mercoledì potreste accusare un po’ di fiacchezza. Il segreto è cercare comunque di essere ottimisti ed abbandonare il vostro ben noto pessimismo cosmico. Essere negativi potrebbe infatti causarvi delle problematiche col tempo: anche se siete persone forti e risolute, sarebbe meglio non tirare troppo la corda.

Sagittario: le giornate di domani e mercoledì saranno particolarmente entusiasmanti grazie ad una Luna in ottimo aspetto e al Sole che inizia un transito importante. C’è in vista un bel recupero ed il fine settimana sarà dalla vostra parte.

Dal punto di vista professionale c’è qualcosa che non va e gli inizi del mese vi hanno messo a dura prova. Per quanto riguarda i soldi e le responsabilità c’è qualcosa di parzialmente ambiguo.

Capricorno: tra la primavera e gli inizi dell’estate siete stati molto confusi e lo scorso mese vi siete ritrovati ad affrontare delle scelte importanti. Qualcuno, ad esempio, ha deciso di mettersi in proprio o di avviare un nuovo progetto che fino a poco tempo fa era impensabile. Ci sono varie responsabilità che dovete affrontare adesso.

La giornata di oggi potrebbe far registrare qualche ritardo, mentre la giornata di giovedì potrebbe essere ideale per affrontare un discorso importante.

Acquario: grazie al Sole che torna favorevole al vostro segno zodiacale, registrerete una bella forza soprattutto nel fine settimana. Queste prime tre giornate, invece, vi vedranno affaticati e potrebbe tornare qualche malessere vissuto in estate.

Il consiglio dell’oroscopo Paolo Fox è quello di rilassarvi e dedicarvi a curare la vostra forma fisica. Dal punto di vista sentimentale dovreste cercare di essere più affabili.

Pesci: questa per voi è una stagione importante e dopo gli inizi del mese che vi hanno messo a dura prova ora iniziate a registrare una bella ripresa. Le giornate di giovedì e venerdì potrebbero essere un po’ dure da affrontare, ma questo non deve distrarvi dal guardare al futuro con positività.

Il prossimo mese vi aiuterà sotto il punto di vista sentimentale ed è probabile che chi ha vissuto delle distanze con il partner ora voglia riavvicinarsi; l’importante è non avvicinarsi a qualcun altro!

In questo momento sognate di trasgredire in qualche modo, ma c’è qualcosa che vi blocca.

Maria Rita Gagliardi