Probabili formazioni, quinta giornata di Serie A: come scenderanno in campo le squadre nel turno infrasettimanale?

Quinta giornata di Serie A. Il turno infrasettimanale di campionato parte domani sera con due anticipi: alle 19 al Bentegodi è in programma il primo match fra Verona e Udinese, mentre alle 21 la Juventus sarà di scena a Brescia. Mercoledì alle 19 la Roma ospita l’Atalanta di Gasperini all’Olimpico, mentre alle 21 sono in programma 6 match in contemporanea: spicca il match clou di San Siro fra Inter e Lazio; il Napoli ospita il Cagliari, mentre la Fiorentina cercherà di conquistare il primo successo stagionale contro la Sampdoria al Franchi. Torino-Milan chiuderà la giornata nel posticipo serale di giovedì alle 21.

Torna in campo la Serie A nel primo turno infrasettimanale valido per la quinta giornata di campionato. Si comincia domani con le prime due partite in programma: Verona-Udinese alle 19 e Brescia-Juventus alle 21 (fra i bresciani esordio di Mario Balotelli). Mercoledì alle 19 Roma-Atalanta promette spettacolo e gol, mentre il match clou di questo turno, Inter-Lazio, si giocherà due ore più tardi. Alle 21 di mercoledì sono in programma anche altri 5 match: Napoli-Cagliari, Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Bologna, Spal-Lecce e Parma-Sassuolo. Questo turno infrasettimanale sarà completato giovedì sera col posticipo fra Torino e Milan.

Ecco tutte le probabili formazioni della quarta giornata:

Probabili formazioni Verona-Udinese, martedì 24 settembre ore 19:

Il Verona è reduce da due brillanti prestazioni contro Milan e Juventus terminate però con due sconfitte e ha l’imperativo di riprendere a fare punti. Per farlo, Juric potrà contare nuovamente su Stepinski in avanti che prenderà il posto di Di Carmine. In difesa, Kumbulla dovrà scontare un turno di squalifica e al suo posto ci sarà Dawidowicz. Anche l’Udinese è alla ricerca di punti, essendo reduce da tre sconfitte consecutive. Tudor potrebbe schierare in attacco dal primo minuto Okaka e Lasagna, ma restano vive le alternative Nestorovski e Pussetto. Fermo ai box per squalifica Rodrigo De Paul.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

Probabili formazioni Brescia-Juventus, martedì 24 settembre ore 21:

Il Brescia potrà finalmente contare su Mario Balotelli, dopo le 4 giornate di squalifica scontate. L’attaccante dovrebbe giocare dal primo minuto nonostante non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe; Tonali giocherà in cabina di regia con al suo fianco Bisoli e Romulo, quest’ultimo autore del gol vittoria a Udine. Maurizio Sarri, dopo il massiccio turnover contro il Verona, dovrebbe tornare a schierare un 11 maggiormente simile a quello visto in Champions League e nelle altre partite di campionato. Campanello d’allarme per Cristiano Ronaldo, in dubbio a causa di un affaticamento muscolare all’adduttore. Higuain riprenderà posto in attacco e Khedira e Pjanic a centrocampo; Bernardeschi favorito su Cuadrado nel ruolo di esterno destro d’attacco.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Dybala.

Probabili formazioni Roma-Atalanta, mercoledì 25 settembre ore 19:

Fonseca non avrà a disposizione Mancini espulso a Bologna, al suo posto ballottaggio Juan Jesus-Smalling. Zaniolo tornerà in campo dal primo minuto al posto di Kluivert; Dzeko terminale offensivo. Gasperini tornerà a schierare dal primo minuto Gomez e Ilicic, mentre Zapata e Muriel si contendono l’ultimo posto in attacco. Freuler e De Roon comporranno la mediana di centrocampo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini Lo., Mkhitaryan; Dzeko.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria, mercoledì 25 settembre ore 21:

Montella è ancora a caccia del primo successo stagionale e per ottenere i tre punti si affiderà ancora una volta a Chiesa e Ribery in avanti. Confermata la difesa a 3 con Caceres, Pezzella e Milenkovic. In casa Samp è tornato il sereno dopo il successo contro il Torino. Quagliarella potrebbe tirare il fiato visti i tanti impegni, ma al momento resta favorito su Rigoni. Problema fisico per Ferrari, al centro della difesa giocheranno Murillo e Colley.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella Ger., Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Ekdal, Linetty, Murru; Caprari; Gabbiadini, Quagliarella.

Probabili formazioni Genoa-Bologna, mercoledì 25 settembre ore 21:

Nel Genoa tornerà titolare Pinamonti dopo i 90 minuti in panchina a Cagliari. Potrebbe tirare il fiato Schone, che resta comunque favorito su Cassata. In difesa Biraschi potrebbe giocare al posto di Zapata. Nel Bologna Palacio sarà il terminale offensivo, mentre uno fra Krejci e Mbaye prenderà il posto di Dijks, uscito per una contusione al costato nell’ultima sfida contro la Roma persa all’ultimo minuto.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Barreca; Kouamè, Pinamonti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Probabili formazioni Inter-Lazio, mercoledì 25 settembre ore 21:

L’Inter di Conte vuole continuare a vincere, ma potrebbe dover rinunciare a Lukaku a causa di un fastidio alla schiena: pronto Politano nel caso il belga non dovesse farcela. Candreva tornerà a presidiare la fascia destra. Terzetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Godin. In casa Lazio è tornato il sereno dopo il 2-0 rifilato al Parma. Simone Inzaghi dovrebbe schierare la formazione tipo con Correa e Immobile tandem offensivo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lautaro Martinez.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

Probabili formazioni Napoli-Cagliari, mercoledì 25 settembre ore 21:

Il Napoli riceve in casa il Cagliari per continuare la sua rincorsa a Inter e Juventus. Dopo il massiccio turnover di Lecce, Carlo Ancelotti riproporrà l’attacco leggero formato da Mertens e Lozano, ma Llorente scalpita. In difesa altra chance per Maksimovic a causa dei problemi fisici di Manolas. Il Cagliari arriva al San Paolo con 6 punti nelle ultime due partite. In avanti confermatissimi Simeone e Joao Pedro. Ionita dovrebbe agire in cabina di regia, visti gli infortuni di Nainggolan e Cigarini. Ballottaggio Klavan-Pisacane in difesa.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Nandez, Rog, Ionita; Castro; Joao Pedro, Simeone.

Probabili formazioni Parma-Sassuolo, mercoledì 25 settembre ore 21:

Il Parma è ancora alla ricerca dei primi punti casalinghi e contro il Sassuolo si affiderà in avanti a Inglese e Gervinho. L’esperienza di Bruno Alves guiderà la difesa dei ducali; indisponibili Grassi e Kucka. Il Sassuolo punta tutto sulla straordinaria forma di Caputo e Berardi, mentre Boga insidia Defrel per l’ultimo posto disponibile in attacco. Possibile riposo per Obiang in mediana, pronto Locatelli. Ballottaggio Muldur-Toljan sull’out di destra.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari G., Peluso; Duncan, Obiang, Traorè; Berardi, Caputo, Boga.

Probabili formazioni Spal-Lecce, mercoledì 25 settembre ore 21:

La Spal deve riscattare la brutta sconfitta contro il Sassuolo. Semplici schiererà ancora Petagna in attacco insieme a Di Francesco. Possibile impiego di Tomovic a destra con Felipe che andrebbe a formare il terzetto difensivo insieme a Cionek e Vicari. Problema al ginocchio per D’Alessandro. Nel Lecce Babacar, Lapadula, Falco e Farias si giocano i due posti in avanti con Mancosu che agirà come trequartista. Ancora in dubbio la presenza di Dell’Orco.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Tomovic, Murgia, Missiroli, Kurtic, Sala; Di Francesco, Petagna.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar.

Probabili formazioni Torino-Milan, giovedì 26 settembre ore 21:

Il Torino è reduce da due sconfitte consecutive e si affida a Verdi e Belotti per tornare a fare punti. Occasione per Laxalt, mentre è serrato il ballottaggio fra Aina e De Silvestri per l’altro posto sulla fascia. Nel Milan possibile presenza di Bennacer in cabina di regia al posto di Biglia. Sull’out di destra Conti lascerà il posto a Calabria di ritorno dalla squalifica. In avanti Suso e Leao esterni d’attacco con Piatek terminale offensivo.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Laxalt; Verdi, Belotti.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.