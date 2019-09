Nasce con quattro gambe e quattro braccia: le immagini del bimba piovra fanno il giro del web

Dovevano nascere 3 gemelli, ma nascono solo due bambini, uno dei quali con quattro braccia e quattro gambe: le immagini della bimba piovra sono diventate virali sul web.

Una coppia di giovani genitori indiani è rimasta scioccata quando ha visto che uno dei gemelli partoriti dalla donna presentava quattro braccia e quattro gambe. Mentre il maschio è nato senza alcun problema fisico, la femmina presenta infatti due paia di braccia e un paio di gambe all’altezza del torace. L’insolita condizione fisica ha causato anche qualche difficoltà respiratoria, ma la bimba non è in pericolo di vita ed i medici pensano che gli arti extra possano essere rimossi senza arrecare danno alla neonata.

Il parto si è verificato nei giorni scorsi in un’ospedale di Tonk, Radjasthan. La coppia, Raju e Badhulan (entrambi di 24 anni), durante la gravidanza non ha fatto alcun tipo di esame per controllare lo stato del feto. Per loro è stata già una sorpresa che siano nati due gemelli. Scioccati per l’aspetto della bambina, sono stati rassicurati dai medici, i quali gli hanno spiegato che si trattava con ogni probabilità di un parto plurigemellare, ma che uno dei tre è stato assorbito durante la gravidanza.

Bimba piovra nasce con quattro gambe e quattro braccia

Non è insolito che durante una gravidanza uno dei feti venga assorbito dall’altro, meno frequente che i gemelli congiunti non completino del tutto la fusione e nascano con parti del corpo extra. Mentre è la prima volta in cui nascono due gemelli congiunti da un parto plurigemellare. I genitori sono già stati indirizzati ad una clinica pediatrica specializzata nella quale potrà essere effettuata anche l’operazione di rimozione degli arti extra. Nel frattempo, però, la foto della bimba piovra ha già fatto il giro del web suscitando scalpore in varie parti del mondo.

