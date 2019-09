Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi lunedì 23 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 23 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 23 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio de “Il Commissario Montalbano”. In seconda serata, il programma di approfondimento “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Stasera tutto è possibile”. A seguire, l’approfondimento di attualità e politica di “Povera patria”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Presa diretta”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta repubblica”. In seconda serata, il film “Effetti collaterali”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Temptation Island Vip”, seguita da “X Style”, programma di approfondimento sulla moda

Su Italia 1 va in onda il film “Rambo”: reduce dalla guerra del Vietnam, John Rambo vaga per il paese fino ad arrivare alla cittadina di Hope dove spera di incontrare un suo vecchio compagno d’armi. Una volta arrivato, scopre che l’amico è morto di cancro. Nella cittadin, John viene preso di mira da uno sceriffo, deciso a far andare via Rambo dalla cittadina perché, secondo lui, una minaccia per la comunità. John viene messo in carcere senza motivo e sottoposto a vari maltrattamenti che gli fanno rivivere le torture passate in Vietnam. John si ribella e scappa, dando luogo a una vera e propria guerriglia contro la polizia che lo insegue. Subito dopo, il film “Demolition Man”.

Su La 7 va in onda il film “L’uomo della pioggia”: storia di un giovane avvocato che deve confrontarsi con la necessità di sbarcare il lunario e la sua voglia di combattere le ingiustizie. A seguire, la replica di “Otto e mezzo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Octopussy – Operazione Piovra”: James Bond scopre che in un misterioso traffico di gioielli falsi, provenienti dall’Urss, sono invischiati un principe indiano, un generale sovietico e un’affascinante quanto misteriosa donna che si fa chiamare Octopussy, proprietaria di un circo che serve come copertura per il traffico dei preziosi. Ma il vero scopo dell’organizzazione criminale è quello di introdurre in Germania un ordigno nucleare.

Maria Rita Gagliardi