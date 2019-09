Brescia-Juventus, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quinta giornata di Serie A, Brescia-Juventus è il secondo anticipo del turno infrasettimanale. Il match è in programma stasera alle 21 e sarà visibile su DAZN.

Brescia-Juventus, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà stasera alle 21 al Rigamonti di Brescia. Il Brescia è reduce dall’importante successo di Udine e vorrà ben figurare davanti ai suoi tifosi contro i Campioni d’Italia in carica. La Juventus ha faticato nello scorso turno nel battere il Verona e dovrà conquistare i tre punti per non perdere terreno dall’Inter capolista.

In casa Brescia, c’è grande attesa per l’esordio di Mario Balotelli di ritorno dalla squalifica che l’ha costretto a stare fermo nelle prime 4 giornate di campionato. L’attaccante azzurro farà coppia in attacco con Donnarumma, autore di tre gol in questo primo scorcio di stagione. In casa Juve, c’è ansia per le condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo che salterà l’incontro per un affaticamento muscolare all’adduttore. Al posto del campione lusitano altra possibile chance per Dybala insieme a Higuain. Khedira e Pjanic torneranno in campo dal primo minuto e affiancheranno Matuidi. De Ligt e Bonucci saranno i centrali di difesa.

Probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Dybala.

Brescia-Juventus sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 21 di oggi.

Se siete interessati a seguire il match e non avete alcun abbonamento su DAZN, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Questa operazione permette di usufruire di un mese di prova gratuita, ma a condizione di farlo entro il prossimo 6 ottobre. Ecco come abbonarvi e usufruire del mese gratuito che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Ricordiamo, inoltre, che dallo scorso fine settimana anche gli abbonati a Sky avranno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 che sarà visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.

In Serie A i precedenti fra le due squadre a Brescia sono 22: 9 sono state le affermazioni dei bianconeri, mentre 3 volte si è imposto il Brescia e 10 sono stati i pareggi complessivi. L’ultima sfida risale alla stagione 2010-2011 e in quell’occasione il match terminò sull’1-1, grazie ai gol di Diamanti per le Rondinelle e di Quagliarella per i bianconeri.