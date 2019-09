Come sta Emma Marrone? Paola Turci lancia un messaggio di speranza, poi smentito

Da quando Emma Marrone ha dato pubblica notizia di stare poco bene, i fan sono emotivamente sconfortati. Aspettano sempre un piccolo appiglio, un briciolo di speranza che possa dire “Emma sta bene”. Ragion per cui è sorto l’equivoco con le stories pubblicate dalla cantante Paola Turci. Ma cosa è successo davvero?

Emma Marrone sparita dai social: i fan sono preoccupati

I fan sono molto preoccupati, soprattutto perché da qualche giorno la cantante non aggiorna i suoi profili social. Tutti hanno creduto che fosse accaduto qualcosa, e non hanno perso a fantasticare sulle parole della Turci, che invece non voleva fare alcun tipo di riferimento ad Emma.

Paola infatti aveva postato sul suo profilo Instagram delle Stories con due frasi: “Andrà tutto bene”, “È andato tutto bene”. I fan hanno pensato ce l’avesse con la collega amica, e sono andati in delirio.

Equivoco con Paola Turci: la cantante smentisce notizie su Emma

Dopo aver letto le frasi della Turci, il web si è mostrato felicissimo, e in circolo sui social c’è stato il passaparola che Emma fosse stata operata chirurgicamente e che fosse andato tutto bene. L’immaginazione si è spinta ben oltre e ha portato Paola ad intervenire nel giro di qualche ora per svelare l’Arcano mistero.

E infatti attraverso un tweet ha dato smentita delle fake news circolanti su internet e ha spiegato cosa fosse realmente accaduto. Ha infatti scritto nel post: “Ragazzi non mi riferivo ad Emma ma a una cosa che è successa a me!! Perdonatemi per l’equivoco!!”.