Verona-Udinese, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quinta giornata di Serie A al via con l’anticipo fra Verona e Udinese. Il match è in programma stasera alle ore 19 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si giocherà questa sera alle 19 e vedrà all’opera i padroni di casa del Verona e l’Udinese. Il Verona non ha conquistato punti contro Milan e Juventus, ma ha ben impressionato a livello di gioco. L’Udinese è reduce da tre sconfitte consecutive dopo l’esordio vincente contro il Milan. Entrambe le formazioni sono alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza.

Nel Verona mancherà Kumbulla al centro della difesa e Dawidowicz prenderà il suo posto. Stepinski tornerà a giocare in attacco dopo aver scontato la squalifica. Stringe i denti Miguel Veloso a centrocampo; ballottaggio fra Faraoni e Adjapong sull’out di destra. In casa Udinese, Tudor potrebbe schierare Okaka di fianco a Lasagna; De Paul sconterà il secondo dei tre turni di squalifica, mentre Mandragora potrebbe riprendere il posto da titolare in mezzo al campo a scapito di Walace.

Le probabili formazioni:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

Verona-Udinese è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 19 di stasera su Sky Sport Serie A, canale 202, e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Verona sono 16 i precedenti in Serie A fra le due compagini: 7 sono stati i successi degli scaligeri, 6 i pareggi e solo 2 le vittorie dell’Udinese. Una delle quali è avvenuta proprio nell’ultimo match disputato nella stagione 2017-2018: in quell’occasione i bianconeri si imposero per 0-1 grazie alla rete di Barak.