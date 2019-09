Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 settembre 2019: i Pesci possono recuperare dopo una separazione, il Cancro ha bisogno di conforto

Mercoledì 25 settembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Quando sei arrabbiato non riesci a distinguere la vita privata da quella lavorativa, nel senso che rischi di arrabbiarti sul lavoro e di sfogarti in amore e viceversa. In questi giorni hai bisogno di una persona accanto, al tuo fianco, per superare anche qualche piccola contrarietà che può riguardare la vita lavorativa. Avere pianeti in opposizione non vuol dire che le cose non funzionano del tutto, ma ci sono talmente tante questioni da avanzare, esplorare, che il fatto di diventare irascibile è possibile. Ci vuole pazienza;

Toro. Questa giornata è introspettiva, mentre da domani si recupera. In questi giorni hai voglia di vivere l’amore in maniera serena, quindi dai spazio solo a persone che portano serenità. Da stasera fino a venerdì c’è un miglioramento della forma fisica. In generale, qui parliamo anche di un 2020 di grandi soluzioni, di novità, di grandi interessi, quindi se devi fare delle cose importanti nella tua vita (anche riguardanti la casa, una spesa, un progetto reale e concreto), hai campo libero;

Gemelli. In questa giornata c’è una buona luce, per merito di Venere e Sole favorevoli. Quando un Gemelli vuole esprimere il meglio di sé, diventa divertente, brillante, comunicativo, e poi questo è un modo anche di coinvolgere le persone attorno. Sta tornando la voglia di scherzare, di giocare. Un oroscopo importante in vista di una domenica che parlerà soprattutto d’amore. È un cielo rigoroso che impegna in amore, dunque non vuoi più prese in giro, nel senso che in questo periodo vuoi sapere chi sta con te e chi è contro di te;

Cancro. Dal punto di vista lavorativo ci avviciniamo a un anno che inizierà a dare spazio a nuovi progetti, faticosi ma sempre importanti. D’altronde si può dire che il Cancro ha fatto dei grandi passi avanti ma anche qualche piccolo passo indietro. Anzi, a volte la sensazione netta che hai avuto è proprio quella di fare un passo avanti e due indietro. Quando torni a casa avesti bisogno di un po’ di conforto in più. In amore attenzione alle piccole polemiche che possono nascere con Venere dissonante.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Giornate positive per i sentimenti, ma devi sempre ricordarti che la perfezione non è di questo mondo, anche se tu a volte pensi di rappresentarla. È un oroscopo importante perché tu entro novembre dovrai mettere a fuoco alcuni obiettivi, pensare a un cambiamento radicale. Chi può ottiene, chi vale deve dimostrarlo entro fine novembre perché poi non è che da dicembre le cose non funzionano ma non ci sarà più Giove a darti una mano;

Vergine. La Vergine ha un periodo importante e anche chi si è già sposato, o ancora meglio chi ha una relazione fluttuante potrebbe addirittura regolarizzarla, o sposarsi, vivere qualcosa di bello. C’è un grande desiderio: quello di mettere in cantiere grandi progetti, e un po’come il Toro e il Capricorno, anche la Vergine (essendo un segno di terra) sarà coinvolta da grandi emozioni. Sta per partire qualcosa di bello ed è in arrivo anche un piccolo successo personale:

Bilancia. La Bilancia da punto di vista professionale potrebbe già avere avuto un’occasione mentre abbiamo un oroscopo particolare per quanto riguarda i rapporti con gli altri nel senso che non è facile mettere d’accordo chi ti sta attorno. lo dicevo qualche tempo fa: ci sono dei Bilancia che stanno cercando il giusto modo proprio per rapportarsi agli altri, per vivere una bella emozione. Sta per partire un progetto ed è in arrivo anche un piccolo successo. Con la Luna che sta per entrare nel tuo segno non mancano intuizioni;

Scorpione. Lo Scorpione è importante che si riappacifichi con persone che fanno parte della sua vita. A volte, preso da un impeto di rabbia, puoi mandare a quel paese tutti salvo poi tornare sui tuoi passi (sia pure senza farlo notare perché poi sei un orgoglioso). Se prima dell’estate c’è stato un momento difficile nel lavoro, se hai chiuso una porta, ora si può recuperare. Non dico che tu sia pronto a fare marcia indietro ma potresti ripristinare un rapporto in maniera più positiva, colloquiale. Novità.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Bisogna sfruttare questo Giove finché è nel segno, cioè fino a novembre. Questa è una giornata interessante per delle proposte, se vuoi parlare con qualcuno che conta. Giovedì e venerdì saranno giornate meno valide. Il Sagittario comunque è fuori dal tunnel perché il periodo peggiore, o comunque più conflittuale, è stato quello di inizio mese mentre la fine di settembre scalda gli animi. Ricordo a quelli che nelle prime settimane di settembre hanno perso l’amore che magari si potrà recuperare o voltare pagina.

Capricorno. Il Capricorno ha stelle importanti ma deve darsi un po’ da fare. se c’è una cosa che non metto in discussione è la buona volontà, ma devo dire che spesso sei persino troppo testardo quando intendi portare avanti un progetto. Sulle “rovine” di quello che è andato male l’anno scorso, di progetti che non sono andati in porto, si può assolutamente costruire un piccolo, grande successo: come al solito dipende dalle proprie capacità. Questo è l’unico rischio perché le stelle ti danno l’occasione, ti dicono è il momento giusto per agire per se uno vale o non vale è lì che si vede, altrimenti saremmo tutti favoriti. C’è una buona energia per il Capricorno, che deve sfruttare al meglio. Mercoledì, giovedì e venerdì sono tre giornate di recupero;

Acquario. L’Acquario ha un momento particolare in cui qualcuno potrebbe anche criticare certe sue scelte. Diciamo che questa non è la giornata migliore per mettersi a discutere. Se devi parlare d’amore sabato e domenica saranno giornate migliori. Direi a chi ha vissuto una crisi sentimentale di capire cos’è accaduto. Per altri non c’è una vera e propria crisi, ma semplicemente si parla con il partner di progetti molto rilevanti e non si riesce a capire che cosa bisogna fare perché uno la pensa in un modo e l’altro in un altro, .magari il fine comune è quello, entrambi hanno deciso di fare una cosa, per c’è chi dice “Lo facciamo domani”, “Dobbiamo aspettare”, altri attorno mettono zizzania. Attenzione nei rapporti con i parenti, con gli amici: non tutti sono dalla vostra parte. Ad agosto c’è stato un calo di forma che ora va recuperato;

Pesci. La parte centrale di questa settimana è un po’ sottotono, però entro venerdì è possibile assolutamente recuperare un rapporto. A me questo cielo piace perché tu più ci avviciniamo alla fine dell’anno e più avrai delle grandi opportunità. Se una persona che ami è troppo lontana fisicamente o psicologicamente bisogna accorciare le distanze. I rapporti più in c risi sono stati Pesci-Sagittario, Pesci-Vergine, Pesci-Gemelli. Se non c’è stata una crisi c’è stata una distanza che pesa e allora bisogna accorciarla perché il tuo è un segno che non sa stare senza amore. Le donne lo sanno bene. Gli uomini ogni tanto giocano a far ei duri anche se non è così. Non puoi vivere senza sentimenti appaganti, se c’è stata una separazione però ora- tra la fine dell’anno e il 2020- davvero c’è la possibilità di un recupero per cui direi di non giocare in difesa ma in attacco.

