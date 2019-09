Pechino Express 2020, Asia Argento nel cast?

Secondo il settimanale “Chi”, Asia Argento farà parte del cast della prossima edizione di “Pechino Express”.

“Pechino Express” tornerà su Rai 2, probabilmente nei primi mesi del 2020, nonostante alcune voci parlassero di una possibile cancellazione del programma. A condurlo sarà, ancora una volta, Costantino della Gherardesca ed il nuovo numero del settimanale “Chi”, in esclusiva, lancia alcune indiscrezioni, relative al possibile cast, ancora in fase di formazione, della prossima stagione del talent show.

Il possibile cast di “Pechino Express”

A partecipare a “Pechino Express” potrebbero essere Ignazio Moser, in coppia con il cugino Moreno Moser, a formare l’ipotetica coppia dei “Ciclisti”, ma anche Giucas Casella, già concorrente de “L’Isola dei Famosi” che era stato contattato per partecipare al “Grande Fratello Vip”, declinando l’offerta (quest’ultimo parteciperebbe con la compagna Valeria Perilli).

Dulcis in fundo, secondo quanto riferisce “Gossipetv” attraverso delle fonti segrete, a prendere parte alla trasmissione potrebbe essere anche Asia Argento, la chiacchieratissima attrice che, solo domenica scorsa, abbiamo visto ospite a “Domenica Live”, protagonista di un confronto con l’ex Ministro dell’Interno, Matteo Salvini:

“Secondo alcune indiscrezioni raccolte da noi di Gossipetv, la figlia di Dario Argento è in partenza per Pechino Express, il famoso adventure-game di Rai Due. Al momento non è chiaro, però, chi accompagnerà l’attrice e regista in questa nuova avventura, che verrà registrata a partire da metà ottobre”.

Come al solito, attendiamo conferme.

Maria Rita Gagliardi