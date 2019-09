Quinta giornata di Serie A, dove vedere le partite delle 21 in diretta TV e in streaming?

Quinta giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle sei partite in programma stasera alle 21: quattro partite saranno visibili sui canali Sky e due su DAZN.

Questa sera alle 21 si disputeranno sei match di Serie A valevoli per la quinta giornata di campionato. In questo turno infrasettimanale, il match clou sarà sicuramente quello fra Inter e Lazio a San Siro. I nerazzurri sono a punteggio pieno e contro i ragazzi di Simone Inzaghi vorranno continuare il loro filotto di vittorie. Conte potrebbe far riposare Lukaku alle prese con un problema alla schiena: il tandem offensivo potrebbe essere Politano-Lautaro Martinez. In mezzo al campo possibile panchina per Barella con Vecino pronto a prendere il suo posto. La Lazio è reduce dal successo casalingo contro il Parma. Simone Inzaghi riproporrà Lazzari dal primo minuto al posto di Marusic; tandem offensivo composto da Correa e Immobile, mentre è vivo il ballottaggio fra Lucas Leiva e Parolo in cabina di regia.

Il Napoli ospita il Cagliari al San Paolo e Ancelotti dovrebbe tornare a schierare l’attacco leggero con Mertens e Lozano, ma Llorente scalpita dopo la doppietta di Lecce. Manolas è stato convocato ma non dovrebbe essere rischiato e al suo posto giocherà nuovamente Maksimovic. Il Cagliari è reduce da due vittorie consecutive e nella trasferta di Napoli Maran dovrebbe confermare la coppia d’attacco formata da Joao Pedro e Simeone. Ballottaggio fra Oliva e Cigarini in cabina di regia, viste le indisponibilità di Nainggolan e di Cigarini.

La Fiorentina è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e contro la Sampdoria ha l’obbligo dei tre punti, per lasciare un inaspettato ultimo posto in classifica. Montella è contento del gioco dei suoi, ma ora ha bisogno di punti e chiederà a Chiesa e Ribery gli straordinari. In mezzo al campo confermato Castrovilli. La Sampdoria ha conquistato i primi punti contro il Torino e Di Francesco proporrà il suo consueto tridente offensivo con Caprari, Gabbiadini e Quagliarella, ma resta viva l’opzione Rigoni.

Le altre tre sfide in programma questa sera sono Lecce-Spal, Genoa-Bologna e Parma-Sassuolo.

Quinta giornata di Serie A, ecco dove poter vedere in diretta TV e in streaming le sei partite in programma questa sera alle 21

Ecco l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle sei partite di Serie A, valevoli per la quinta giornata, in programma questa sera in contemporanea alle 21:

Inter-Lazio alle 21 su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252

alle 21 su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252 Genoa-Bologna alle 21 su Sky Sport 253

alle 21 su Sky Sport 253 Fiorentina-Sampdoria alle 21 su DAZN

alle 21 su DAZN Spal-Lecce alle 21 su DAZN e DAZN1

alle 21 su DAZN e DAZN1 Napoli-Cagliari alle 21 su Sky Sport Serie A e su Sky Sport 255

alle 21 su Sky Sport Serie A e su Sky Sport 255 Parma-Sassuolo alle 21 su Sky Sport 254

Sarà, inoltre, possibile seguire le quattro partite in programma su Sky sul canale Diretta gol a partire dalle 21 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta gol sia le quattro singole partite in programma su Sky.

Se siete interessati a seguire i due match in programma su DAZN, vi ricordiamo la possibilità di usufruire del mese gratuito che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Ricordiamo, inoltre, che dal 20 settembre anche gli abbonati a Sky avranno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 (questa sera gli abbonati a Sky potranno guardare Spal-Lecce) che sarà visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.