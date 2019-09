Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni, risponde alle accuse dell’influencer: “Si creano fratture” – VIDEO

L’ex fidanzato di Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli, dopo essere stato accusato dall’influencer ha rotto il silenzio su Instagram

Si torna a parlare di Chiara Ferragni e del suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli, i due ad oggi non sono più in buoni rapporti.

L’influencer ha parlato dell’ex nel suo docu-reality, a detta sua per lei non esiste più. Chiara e Riccardo lavoravano insieme in passato, anche dopo la loro rottura. Stando a quanto ha raccontato la Ferragni, dopo la nascita di Leone l’ex fidanzato stava vendendo a sua insaputa il 45% della società.

Poche ore fa anche Riccardo Pozzoli ha rotto il silenzio. Su Instagram ha scritto: “Grazie per i vostri commenti, e le vostre opinioni, i confronti sono sempre costruttivi. In tutti i momenti difficili si creano fratture, con punti di vista molto differenti, e molto differenti sono i modi di raccontarli. Personalmente preferisco un approccio privato. Grazie per la comprensione, e grazie per il coinvolgimento.”

Pozzoli non si è lasciato trapelare alcun dettaglio, con le sue parole ha però lasciato intendere che le cose non stanno proprio come ha raccontato la Ferragni.

Sara Fonte