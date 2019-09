Roma-Atalanta, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quinta giornata di Serie A, la Roma ospita l’Atalanta di Gasperini allo Stadio Olimpico. Il match inizierà alle 19 di oggi e sarà visibile su Sky.

Roma-Atalanta è uno dei match clou di questo turno infrasettimanale valevole per la quinta giornata di Serie A. La Roma è reduce dal successo in extremis sul campo del Bologna grazie al gol di Edin Dzeko e ha intenzione di conquistare il quarto successo consecutivo fra campionato ed Europa League. L’Atalanta ha riacciuffato la Fiorentina sul 2-2 negli ultimi minuti dando un segnale di ripresa dopo la batosta rimediata in Champions League.

Fonseca dovrà rinunciare a Mancini al centro della difesa dopo l’espulsione rimediata a Bologna nel finale e dovrebbe schierare Smalling al fianco di Fazio. Cristante è in ballottaggio con Diawara a centrocampo; confermatissimo Pellegrini, già autore di 4 assist in questo inizio di campionato. Dzeko terminale offensivo dei giallorossi. Gasperini rilancerà dal primo minuto Gomez e Ilicic dopo l’iniziale panchina contro la Fiorentina, mentre Zapata completerà il reparto offensivo. Freuler tornerà a prendere il suo posto a centrocampo al fianco di De Roon. Ballottaggio Castagne-Gosens sulla fascia. Ko Muriel per una tonsillite.

Probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini Lo., Mkhitaryan; Dzeko.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

Roma-Atalanta è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 19 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre all’Olimpico sorridono ampiamente ai giallorossi che si sono imposti 34 volte sui 57 incontri disputati; l’Atalanta ha conquistato l’intera posta in palio solo in 6 circostanze, mentre 17 volte la sfida è terminata in parità. Nella passata stagione il match terminò con un rocambolesco 3-3: per la Roma andarono in gol Pastore, Florenzi e Manolas; per l’Atalanta ci fu la doppietta di Rigoni e il gol di Castagne.