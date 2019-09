Sanremo 2020, Amadeus a Un giorno da pecora: “Chi tra Antonio e Giuseppe Conte sul palco? Io sono tifoso dell’Inter”

Amadeus, prossimo conduttore del Festival di Sanremo (che inizierà il 4 febbraio 2020), è intervenuto durante ‘Un giorno da pecora’, programma del primo pomeriggio di Radio 1.

Un breve intervento, sempre sul filo dell’ironia, in cui il presentatore della Rai ha parlato di Sanremo, nonostante l’inizio della competizione canora non sia esattamente dietro l’angolo (inizierà infatti il prossimo 4 febbraio, come ricordato dallo stesso Amadeus).

E saranno tante le novità, anche se ai microfoni di Un giorno da pecora, Amadeus ha mantenuto un certo riserbo: l’unico annuncio ufficiale è che le giovani promesse gareggeranno da sole, il venerdì si saprà chi sarà il vincitore della categoria e il sabato il vincitore suonerà, ma non competendo tra i big.

Previste novità anche in ottica giuria (date le costanti polemiche sulle decisioni della giuria di qualità, in questi tempi in cui sembra che il popolo debba sempre decidere tutto dall’alto della sua omnicomprensiva competenza), ma Amadeus non racconta quali, come ancora non sono decise le figure che saranno accanto a lui sul palco (è già ufficiale il solo Fiorello).

Impossibili quindi evitare qualche domanda di tipo politico, con i conduttori che hanno chiesto ad Amadeus chi preferirebbe avere sul palco dell’Ariston tra Antonio e Giuseppe Conte.

Amadeus, ha risposto con una battuta, mostrandosi molto diplomatico: “Io sono tifoso dell’Inter”.

Una battuta quindi con la deputata dem Alessia Morelli, ospite del programma e autrice di una brevissima versione live de ‘Il tempo di morire’ di Lucio Battisti: potrebbe essere una ottima ospite sul palco di Sanremo.