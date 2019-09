Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi mercoledì 25 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 25 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 25 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Metti la nonna in freezer”: Claudia è una giovane restauratrice che lavora in proprio, con l’aiuto delle due amiche più care. Da mesi ha completato un grosso lavoro per la Sovrintendenza, ma la pubblica amministrazione non le paga quanto dovuto. L’unica entrata certa è la pensione della nonna Birgit, ma improvvisamente la nonna muore, e nella mente di Claudia e delle sue amiche si fa strada un insano proposito: surgelare il cadavere dell’anziana signora, per continuare ad incassare la sua pensione, fino a quando non avranno recuperato il credito loro dovuto. Simone è un incorruttibile maresciallo della Guardia di Finanza, intenzionato a smascherare tutti coloro che compiono atti di piccola o grande illegalità. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda, in replica, una puntata di “Rocco Schiavone”. In seconda serata, la rubrica sportiva “Novantesimo minuto”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Su Rete 4 ve in onda il programma di approfondimento di attualità e politica di “Fuori dal coro”. Subito dopo, una nuova puntata di “Festivalbar Story”.

Su Canale 5 va in onda “Al Bano-E’ la mia vita”, documentario dedicato alla vita del cantante di Cellino San Marco. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “I fantastici 4 e Silver Surfer”: mentre la donna invisibile e Mr Fantastic si preparano a convogliare a nozze, strani crateri si formano in alcune zone del pianeta. La causa di tutto questo è Galactus: un essere cosmico che divora i pianeti per nutrirsi. In seconda serata, una nuova puntata di “Tiki Taka”, programma di approfondimento calcistico.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dalla replica di “Otto e mezzo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda nuova puntata di “Matrimonio a prima vista”.

