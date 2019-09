Addio a Jacques Chirac, si è spento oggi l’ex Presidente della Francia: aveva 86 anni

Addio a Jacques Chirac, una delle figure politiche di spicco della Francia degli ultimi 50 anni. L’ex Presidente francese si è spento oggi all’età di 86 anni

Jacques Chirac è morto: si è spento oggi, all’età di 86 anni, l’ex Presidente della Repubblica francese. Chirac ha ricoperto la carica di Presidente (il 22esimo della storia repubblicana del Paese) dal 17 maggio 1995 al 16 maggio del 2007, subentrando a Mitterand e lasciando poi il suo mandato nelle mani di Nicolas Sarkozy. Nel 2005 il politico era stato colpito da un ictus che ha fatto sentire i suoi effetti sulla sua salute, fino al decesso avvenuto poche ore fa. A dare la notizia della morta sono state fonti vicine alla famiglia.

È morto Jacques Chirac, nel 2005 un ictus dal quale non si era mai ripreso

Addio a Jacques Chirac. Il 22esimo Presidente della Repubblica si è spento oggi, all’età di 86 anni, in seguito a condizioni di salute divenute sempre più precarie dal 2005 in poi. In quell’anno, il politico francese era stato colpito da un ictus dal quale non si era mai davvero ripreso. Un’infezione polmonare sopraggiunta nel 2016 aveva ulteriormente aggravato le sue condizioni, costringendolo a rimpatriare dal Marocco per essere ricoverato in ospedale. Jacques Chirac lascia la moglie, Bernadette Chodron de Courcel, e le due figlie nate dal suo matrimonio.

Il Presidente dell’Assemblea nazionale Richard Ferrand ha fermato i lavori dell’Assemblea nazionale e del Senato per rendergli l’omaggio del minuto di silenzio: “Abbiamo appena appreso della morte di Jacques Chirac, vi chiedo gentilmente di rendere omaggio alla sua memoria osservando un minuto di silenzio“.

È morto Jacques Chirac, un breve ritratto dell’uomo politico

Jacques Chirac era nato a Parigi il 29 novembre del 1932. Laureatosi in scienze politiche in patria dopo una breve esperienza di vita negli States, iniziò a muovere i suoi primi passi sullo scenario politico francese negli anni ’60 del secolo scorso. Abbracciate le istanze del gollismo dopo una prima adesione a quelle del Comunismo, Chirac– che intanto aveva avuto un incarico presso la Corte dei Conti- iniziò presto a ricoprire diverse cariche. Fu Primo Ministro della Repubblica francese sotto i governi Giscard e Mitterand, rispettivamente dal 27 maggio del 1974 al 26 agosto del 1976 e dal 20 marzo 1986 al 10 maggio 1988, e fu sindaco di Parigi, dal 20 marzo del 1977 al 16 marzo del 1995 (due mesi dopo sarebbe divenuto il 22esimo Presidente della Repubblica francese). Per poco più di un mese, dal 17 maggio del 1995 al 30 giugno del 1995, ricoprì anche la carica di Presidente del Consiglio europeo. La sua ultima apparizione pubblica è datata 2014, 5 anni fa.

Maria Mento