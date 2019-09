Lele Mora rivela: “Ho un cancro maligno tra i polmoni e i reni”

Attraverso un’intervista esclusiva rilasciata a “Libero Quotidiano”, Lele Mora rivela di avere un cancro maligno tra polmoni e reni.

Lele Mora ha un cancro maligno tra polmoni e reni. L’ex agente dei vip lo ha scoperto durante un’intervista rilasciata a “Libero Quotidiano”. Alla giornalista che lo stava intervistando, Mora, accompagnato da Marco Carta, uno dei pochi volti noti con i quali attualmente lavora, giustificando l’insistenza del telefono che continuava a suonare, ha rivelato: “Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o meno“. Il telefono ha poi suonato ed è arrivata la notizia, che non avrebbe mai voluto ricevere: “Sì, il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni ed i reni. Adesso farò quel che c’è da fare. Ma non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano”.

L’ex agente, nell’intervista, ha ripercorso i 407 giorni trascorsi in carcere:

“Ho fatto tanti errori, come tutti. Eppure non ho rimpianti. Il peccato più grande è l’ arroganza. Ne ho avuta, mi sono sentito invincibile”.

Lele Mora su Fabrizio Corona: “La detenzione lo ha peggiorato”

Parlando di Fabrizio Corona:

“La detenzione lo ha peggiorato, ha sviluppato una rabbia che lo sta consumando”.

Per quanto concerne la sfera professionale, Mora, che adesso dovrà combattere la sua battaglia contro il brutto male che lo ha colpito, ha parlato dei suoi attuali impegni:

“Sto lavorando in Albania, dove ricopro il ruolo di direttore generale di Top Channel, in Bulgaria e in Georgia, dove curo le tv di Stato sia come autore che come agente. Mi sono arrivate queste proposte e le ho accettate”. Ora, forse, per curarsi dal tumore dovrà prendersi uno stop e cercare di combattere ‘l’intruso”-

Maria Rita Gagliardi