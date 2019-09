Meteo 27 settembre 2019 | Previsioni del tempo di domani: piogge su Calabria e nubi al Nord

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

27 settembre 2019: giornata di nuvolosità diffusa, domani, sulle regioni del Nord Italia. Le piogge interesseranno ancora la Calabria. Bene il Centro e il Sud Italia, con cieli generalmente sereni. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo per il 27 settembre 2019: Nord

Sole misto a nuvole per la mattinata di domani sul Nord Italia. Maggiori aperture, con cieli principalmente soleggiati, su Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Nuvolose tutte le altre regioni. Coperture che coinvolgeranno anche queste zone a partire dal pomeriggio. La situazione di cielo coperto si manterrà stabile anche nelle ore serali e notturne.

Previsioni meteo per il 27 settembre 2019: Centro e Sardegna

La mattinata di domani partirà bene sulle regioni del centro Italia: sole ovunque, con velature sul nord della Toscana e sulla Sardegna settentrionale. Peggioramento nel pomeriggio, momento della giornata nel quale le nubi si sposteranno anche sul resto della Toscana, sul Lazio, sull’Umbria, e sulle Marche centrali (zona costa). Il sole, comunque, sarà preponderante rispetto alle velature. Ore serali abbastanza serene e con cieli lievemente velati nelle stesse regioni. Maggiori aperture nelle ore notturne.

Previsioni meteo per il 27 settembre 2019: Sud e Sicilia

Sole su tutte le regioni del meridione per la giornata di domani, con poche eccezioni che ci parleranno di maltempo: nuvoloso il versante tirrenico della Sicilia, quello centro-meridionale adriatico della Puglia e la Calabria, dove si scateneranno temporali (zona nord e centro-orientale, costiera, della regione). Il bel tempo continuerà al pomeriggio, con una nuvolosità limitata alla Sicilia e alla Calabria. Ore serali e notturne serene su tutto il meridione. Iniziale nuvolosità su Sicilia centro-orientale e Campania nord-orientale in rapida risoluzione.

Previsioni meteo per il 27 settembre 2019: temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in rialzo sui rilievi del Triveneto e sul Piemonte centro-meridionale. In calo su Alpi occidentali, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Calabria non tirrenica. Le temperature massime saranno in aumento sul Sud (Campania, Puglia garganica, Molise, Basilicata, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale) sulle regioni centrale della zona dell’Adriatico, sulla Romagna, sulla Sardegna e sui rilievi Alto-Atesini. Caleranno sulle regioni occidentali dell’Italia del Nord e sulle aree ioniche. I venti soffieranno sulle regioni ioniche, al mattino, da nord con intensità debole. Venti con intensità variabile altrove. I mari mossi saranno il Ligure (allargo), il Canale di Sardegna, il Basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia, l’Adriatico meridionale e il basso Ionio. Anche gli altri mari saranno mossi ma con intensità delle onde in attenuazione nel corso della giornata.

Maria Mento