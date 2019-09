Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 settembre 2019: il Capricorno sta vivendo una grande liberazione, il Sagittario deve fare attenzione

Giovedì 26 settembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questa seconda parte della settimana invita a essere un pochino cauti nelle relazioni interpersonali perché tu le cose non le sai dire con diplomazia. Quando pensi che una persona debba essere rimproverata la rimproveri, quando pensi di avere ragione batti anche i pugni sul tavolo e questo mi sembra anche giusto. L’unico problema vero è che puoi riuscire, così facendo, a metterti qualcuno contro. Non dico che anche in amore ci sia bisogno di questa calma, però quantomeno sarà possibile entro fine mese discutere e quindi sarà meglio tenete tutto sotto controllo. Ottobre sarà un mese di serio recupero, di grande interesse, però per il momento ci sono delle tensioni;

Toro. Con queste stelle il Toro può ottenere buoni risultati. Non ho dubbi che tu faccia qualcosa in più, anche perché questo è davvero un periodo costruttivo come costruttivo sei tu che non resti mai con le mani in mano. Se posso darti un consiglio anche in amore cerca di allungare lo sguardo, se il cuore è solo. Devi frequentare più gente. Incontri favoriti anche in altre città. Movimenti, novità;

Gemelli. Un oroscopo interessante anche per coloro che sono rimasti fermi: potranno recuperare. Inoltre va detto che da domenica i sentimenti saranno ancora più forti. Chi mi può dire adesso “Non ho l’amore”? Beh, forse quelle persone che hanno avuto dei grossi problemi durante l’estate, o anche una discussione agli inizi di settembre. L’oroscopo sta per tornare intrigante: presto non avremo neppure più Giove contro;

Cancro. Hai bisogno di una persona che ti capisca perché nell’ambito del lavoro, della vita pratica, ci sono state delle perplessità. È un momento in cui molti potrebbero lamentarsi del fatto di non avere un partner adeguato al proprio fianco. Nel fine settimana si può alzare il tono della polemica. Questo anche perché, nell’ambito del lavoro sei sempre sotto pressione,. Ti sembra di vincere una sfida e poi immediatamente dopo di perderla e di dover di nuovo ripartire con una nuova sfida. Ora, questo tipo di vita può piacere a un segno di fuoco, non certo a un segno di acqua che mira alla tranquillità.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Ti trovi in una condizione di forza. Chi ha un’attività a contatto con il pubblico, nella quale si può guadagnare più o meno a seconda delle circostanze, avrà qualcosa in più. Il prossimo fine settimana porta una bella emozione. Raccomando anche di proteggere le persone che ami, le persone che ti stanno attorno perché bisogna ricordare che questo è un periodo che dal punto di vista proprio degli incontri non è facile e, in generale, tu sei molto esigente. È probabile che tu abbia un pensiero per un parente, per una persona cara che sta avendo dei piccoli problemi personali, burocratici;

Vergine. L’unico modo per non vivere un’esplosione planetaria così positiva che coinvolge il tuo segno è fare finta di nulla, chiuderti in casa e pensare che la vita deve essere sempre uguale e non va modificata. Questo sarebbe davvero un errore. Ora puoi analizzare tutto nel dettaglio. Non bloccare la vita privata, non bloccare anche l’evoluzione che può esserci nel lavoro e qui mi riferisco anche alle persone che magari hanno un progetto chiuso nel cassetto da tempo perché può diventare realtà. È un grande cielo, il tuo;

Bilancia. Tu hai un grande senso della giustizia. Magari è personale, discutibile, per c’è e adesso e secondo il tuo criterio di giustizia qualcuno è stato poco carino nei tuoi confronti. Con questo Saturno dissonante è probabile che ci sia una disputa in corso, anche nell’ambito del lavoro. Stai facendo molto, molto ti è riconosciuto per è come se avessi le mani legate, quindi o c’è stata una costrizione (magari una riduzione di orario) oppure in questi giorni se hai un’azienda o comunque qualcosa di importante per le mani, se sei tu il responsabile di un’organizzazione, noti che ci sono anche delle defezioni e devi cercare di tenere tutto compatto, tutto in linea, in riga. Non è facile;

Scorpione. Lo Scorpione in questi giorni è preso da tanti pensieri. Ricordiamo che sei un segno governato da Marte, rappresenta le battaglie, ma sei anche un segno d’acqua, e di solito il segno d’acqua è pigro. Alterni momenti in cui vorresti buttare all’ara tutto, e magari anche lo fai, e altri in cui rimpiangi di aver detto troppo e di aver esagerato nei toni. Dovresti, in questo periodo, avere un comportamento intermedio per evitare conflitto. Se c’è stata una crisi all’inizio dell’estate adesso si può recuperare, in particolare se ci sono state delle defezioni Inutile che fai il duro perché il tuo cuore è sempre molto tenero.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario può vincere delle sfide però in queste 48 ore c’è un po’ di agitazione nel cielo, ed ecco perché ci vuole un po’ di attenzione nei rapporti con gli altri. Perdere le staffe è facile, poi comunque sei protetto, hai grandi stelle, Giove è ancora nel tuo segno, quindi difficilmente si inciampa però evita le discussioni. Sabato e domenica saranno giornate migliori. Ti trovi in una condizione migliore anche in vista del 2020;

Capricorno. Il Capricorno vive giornate interessanti. Va detto che molti stanno vivendo una fase di liberazione, soprattutto quelli che sono rimasti un po’ oppressi dalle situazioni recenti, hanno vissuto delle tensioni. Chissà quanti vorranno percorrere una strada in proprio, come chi inizia in un’azienda a fare l’apprendista e poi, nel tempo, diventa titolare: è la storia di molti Capricorno, comunque, è il sogno di molti nati sotto questo segno zodiacale. I più volenterosi stanno già pensando a una grande liberazione da un anno, e da agosto in particolare. Si può pensare che sia arrivato per di parlare chiaro in amore, dove non tutto sta in odine, non tutto quadra;

Acquario. la seconda parte della settimana funziona bene con un weekend che si preannuncia interessante. Tu hai sempre bisogno di emozioni, di stimoli positivi. Questo, devo dirlo, è un periodo vantaggioso Tu credi nella coppia libera, ma libera nel pensiero e non nel senso che ognuno tradisce il partner. No. Hai bisogno di stimoli, e quindi è giusto (durante la giornata) fare delle cose separate rispetto a quelle che fa il partner, e poi magari la sera vedersi e confrontarsi. Ecco, questo per te è il massimo. Se c’è attorno qualche persona un po’ troppo gelosa potresti adesso dire come la pensi. In questi giorni fare un incontro speciale o rivedere una persona che non vedevi da tempo è possibile;

Pesci. Per le prossime 48 ore fatti scivolare addosso le provocazioni. Il periodo peggiore è stato quello di fine agosto e inizio di settembre. Adesso andrebbe dimenticato. Forse non è facile ma c’è una rivincita in corso. E così attenzione perché se ci sono delle tensioni e delle problematiche che hai caricato all’inizio del mese devi fare in modo che non si ripropongano ora. Farsi scivolare le cose addosso è sempre molto difficile per una persona nata sotto questo segno zodiacale, per a volte è necessario essere un pochino non dico più duri ma un pochino più equilibrati. Non lasciarti coinvolgere da tutto ci che non va e ricorda sempre che l’autunno sarà importante e ancora di più il prossimo anno. Quindi rivincite per chi è stato messo in un angolo.

