Stasera in TV | Cosa c’è in tv giovedì 26 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 26 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 26 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della serie tv “Un passio dal cielo”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda lo show, dedicato a Gianni Boncompagni e condotto da Renzo Arbore, “Non è la BBC”. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “Crazy Ex Girlfriend”.

Su Rai 3 va in onda il film “Era mio padre”: storia di un assassino con famiglia. La sua vita familiare procede tranquillamente fino quando uno dei suoi figli testimonia ad un omicidio. Il figlio verrà inseguito per essere eliminato, ma suo padre cercherà di salvarlo. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”, seguito dal film “La bomba”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Eurogames”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Bastille Day-Il colpo del secolo”: alla vigilia dell’anniversario della presa della Bastiglia, la giovane francese Zoe Naville attraversa Parigi con l’obiettivo di far scoppiare una bomba come segno di dichiarazione politica radicale, ma all’ultimo momento decide che non può commettere tale violento atto. Michael Mason, un borseggiatore americano, ruba la borsa di Zoe. Allo stesso tempo, all’interno di una stazione della Cia a Parigi, l’agente Sean Briar, reduce da una missione di guerra andata terribilmente storta, lotta per adattarsi al suo nuovo lavoro di analista di dati sul cyberterrorismo. Ben presto, una escalation di eventi porta Michael a diventare il principale ricercato e Briar ha intenzione di acciuffarlo, prima di ogni altra autorità francese. Da quel momento in poi, Briar, Michael e Zoe, saranno legati da 24 ore al cardiopalma in giro per la città, nel frenetico tentativo di gettare luce su una cospirazione dominata dal caos e dall’avidità. In seconda serata, il film “Joker-Wild Card”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Piazzapulita”, seguito dalla replica di “Otto e mezzo”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo una nuova puntata di “Shopping Night”.

