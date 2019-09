Donna ingaggia dj per il suo matrimonio e si innamora di lui: la storia d’amore che arriva da Baltimora

Megan Willis, 26 anni, si trovava a New York per organizzare il suo matrimonio quando ha conosciuto Mark Stone, 49 anni, l’uomo che poi ha lavorato come dj alle sue nozze. Megan e Mark oggi sono innamorati

Quella che su spunto del tabloid inglese Metro.co.UK stiamo per raccontarvi è una storia d’amore che potrebbe essere la trama di un film e che è iniziata tre anni fa, nel 2016. Ci troviamo a New York e qui Megan Willis, ragazza di 26 anni prossima al matrimonio, si è recata- partendo da Baltimora, nel Maryland- per incontrare la sorella Kirsten. Quest’ultima aveva ingaggiato un dj di 49 anni di nome Mark Stone affinché questi si esibisse al matrimonio di Megan, e la promessa sposa lo avrebbe dovuto incontrare per prendere accordi con lui. L’incontro ha però avuto dei risvolti impensati, per tutti: il matrimonio di Megan è naufragato e ora lei e Mark sono innamorati e, a dispetto dei loro 23 anni di differenza, vivono insieme felici.

Donna ingaggia dj per il suo matrimonio e si innamora di lui, la storia d’amore di Megan e Mark

Megan Willis, 26enne di Baltimora, ha sposato nell’estate del 2016 il suo fidanzato. Dopo solo un anno di matrimonio, però, il loro rapporto è naufragato e nel 2018 il tribunale ha ufficializzato il loro divorzio. Una storia come tante se ne sentono, questa di Megan, se non fosse per un singolare dettaglio che rende più particolare di altre la sua vicenda sentimentale. Poco prima di sposarsi la giovane aveva conosciuto, a New York, il dj Mark Stone (oggi 49enne). L’uomo era stato ingaggiato per suonare alle nozze di Megan e la giovane donna lo aveva incontrato, insieme alla sorella, per discutere dei dettagli.

Quando la giovane, a rottura avvenuta con il marito, lo ha incontrato nuovamente a New York tra loro è scoppiato l’amore: otto mesi dopo il divorzio ufficiale della donna, i due sono andati a vivere insieme nella Carolina del Nord. Mark Stone ha due figli di 22 e 20 anni e alle spalle un matrimonio naufragato dopo 27 anni. Quello che si potrebbe definire l’incontro giusto al momento sbagliato si è, infine, rivelato l’incontro della vita per Megan.

Donna ingaggia dj per il suo matrimonio e si innamora di lui, le dichiarazioni di Megan Willis sulla sua storia d’amore

Megan ha parlato della sua storia d’amore con Mark Stone e dell’iniziale paura di cos’avrebbe detto la gente per la loro differenza d’età: “Parlare con Mark mi ha davvero portato alla consapevolezza che non avrei dovuto chiedere attenzioni a mio marito. Mark era solo un amico, ma ogni giorno si prendeva cura di me. Entrambi abbiamo apprezzato molto le nostre chat, non importa quanto sciocche o serie fossero. Il suo supporto ha significato molto per me. Passando attraverso qualcosa come un divorzio, hai davvero bisogno di avere qualcuno che sia lì per sostenerti e per sfogarti ed è esattamente quello che Mark era per me e ne sarò sempre grata. All’epoca ero preoccupata per il divario di età di 23 anni, di cosa avrebbe detto la gente e se si sarebbero domandati se fossi interessata al denaro. Stando insieme tutti i pensieri negativi sono andati via”.

