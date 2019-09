Temptation Island Vip, Andrea Ippoliti: “Chiedo scusa ai miei figli per quello che ho fatto”

Attraverso il magazine di “Uomini e Donne”, Andrea Ippoliti commenta l’ultima puntata di “Temptation Island Vip” andata in onda su Canale 5 e la conseguente fine della storia d’amore con Nathaly Caldonazzo,

Per Nathaly Caldonazzo ed Andrea Ippoliti, l’esperienza a “Temptation Island Vip” si è conclusa nel peggiore dei modi. L’ex showgirl del Bagaglino, in seguito all’avvicinamento del compagno con la tentatrice Zoe, ha chiesto un falò di confronto immediato, durante il quale ha deciso di mettere fine alla storia d’amore, che durava da tre anni, con il fidanzato. Intervistato dal magazine di “Uomini e Donne”, Andrea ha commentato la sua partecipazione, insieme all’ex compagna, al programma condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5:

“Da Temptation mi sarei aspettato tanto tranne quello che è accaduto. Già dallo sbarco si sono verificate un paio di situazioni che ci hanno portato a raffreddare il rapporto e a salutarci con distacco. Mi aspettavo magari delle dimostrazioni da parte di Nathaly e un comportamento che a me potesse far piacere. Mi aspettavo che lei tenesse a distanza gli altri, parlasse bene del nostro rapporto, cercasse magari di risolvere un po’ di problemi che c’erano anche prima di venire, invece ho visto tutt’altro. Quello che ho visto è una Nathaly che parlava male di me, denigrava il nostro rapporto: ha detto che è stata contenta quando ci siamo lasciati per tre mesi, perché mi vedeva come uno stalker. E’ovvio che sono rimasto molto per quelle affermazioni; inoltre si è cimentata in balli che a mio avviso sono andati un po’ troppo oltre e mi hanno fatto vivere questa esperienza in maniera totalmente diversa rispetto a come me l’aspettavo”.

Andrea ritiene che la storia con Nathaly sia definitivamente finita:

“Nathaly non è la donna che fa per me. Lei per me è stata distruttiva. Per me la storia era finita al terzo giorno: quando stavo al villaggio sarei voluto uscire e andare da lei per lasciarla, e poi tornare nel villaggio perché lì mi sono trovato bene; solo che non era possibile, perché avrei dovuto richiedere un falò e abbandonare il programma. Quindi oggi posso dire che è finita e ne sono molto contento perché ora riesco a stare più tranquillo, sereno e in pace con me stesso. Non credo assolutissimamente ci possa essere una riappacificazione tra noi”.

Da “Temptation Island”, Andrea ha imparato che:

“Mi sono ricreduto su tutti gli altri fidanzati e mi sono trovato bene. Sicuramente nel giudicare le persone la prossima volta sarò più cauto. Prima imparerò a conoscerle e dopo, semmai, trarrò le mie conclusioni. Molte volte si sbaglia nel giudicare una persona prima di averla conosciuta bene. Inoltre ho capito che determinati atteggiamenti che ha avuto Nathaly e che non mi aspettavo mi hanno fatto rimanere senza parole. Quindi le persone non si finiscono mai di conoscere bene fino a che non vivi certe situazioni come questa. Mi ha segnato nel profondo il fatto che lei abbia parlato male di me perché non me lo aspettavo, mi aspettavo altro, ripeto, le persone non si finiscono di conoscere mai. Sono stato sicuramente troppo espansivo nei confronti di Zoe, ma da un certo momento in poi del soggiorno, dopo aver visto dei pinnetti, ho vissuto come se fossi stato single perché per me la storia era finita. Non rifarei quello che ho fatto, ma non per Nathaly, bensì per rispetto alla mia famiglia, che sicuramente non avrà gradito il mio atteggiamento. Ora vorrei chiedere scusa ai miei figli”.

Andrea Ippoliti: “Con Zoe non so cosa succederà fuori”

Infine, Andrea non esclude di vivere una storia d’amore con la tentatrice Zoe:

“È stata la prima persona che ho scelto e lei ha scelto me, ci siamo piaciuti fin dall’inizio. Però io ero entrato con la mia compagna e la mia intenzione era quella di rimanere con lei, di essere fedele e preciso, come sono sempre stato in tre anni di relazione. Non volevo approfondire con Zoe, ma per me con Nathaly era finita quando il suo comportamento è stato quello che è stato, e la persona più vicina a me in quel momento era Zoe. Inizialmente può essere scattata una sorta di ripicca, che però dopo si è trasformata in un’affinità di coppia con una ragazza profonda e con dei valori che mi ha saputo prendere, mi ha fatto star bene e mi ha reso felice in quel momento non piacevole. Vedere la propria donna che parla male di te e si comporta in modo esagerato con gli altri sicuramente non è stata una cosa piacevole. Con Zoe ho vissuto dei momenti molto belli, mi ha fatto capire che si possono trovare e provare nuove emozioni. Ora fuori non so quello che sarà: può essere che quell’atmosfera anche un po’ decontestualizzata abbia portato il tutto all’eccesso, però mi ha fatto stare bene. Quando sono uscito per il falò l’ho vista piangere e mi ha emozionato: avevo voglia di stringerla e l’ho fatto, avevo voglia di baciarla, ma non l’ho fatto, però credo che avremo modo di approfondire fuori in privato. Ci tengo a precisare che sono sempre stato con donne più grandi di me: la mia ex moglie ha otto anni in più di me, Nathaly ne ha quattro in più, quindi con Zoe è stata la prima volta. A Nathaly, che durante il falò ha sottolineato l’età di Zoe, vorrei dire che in giro non chiedo la carta d’identità”.

Maria Rita Gagliardi