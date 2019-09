Torino-Milan, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quinta giornata di Serie A, Torino-Milan chiude il turno infrasettimanale. Il match è in programma stasera alle ore 21 e sarà visibile sui canali Sky.

Torino e Milan chiuderanno questa sera il turno infrasettimanale valevole per la quinta giornata del campionato di calcio di Serie A. Entrambe le squadre hanno 6 punti in classifica e sono reduci da una sconfitta nell’ultimo turno di campionato: il Torino ha perso a Marassi contro la Sampdoria, mentre il Milan è stato sconfitto dall’Inter nel derby della Madonnina.

Mazzarri dovrebbe schierare in attacco Verdi in tandem con Belotti, ma resta viva la candidatura di Zaza. In difesa Izzo e Bonifazi certi della titolarità, mentre l’ultimo posto se lo giocheranno Lyanco, Djidji e Nkoulou, reintegrato in gruppo questa settimana. Torna nella lista dei convocati Ansaldi. In casa Milan, Giampaolo dovrebbe affidarsi a tre degli acquisti dell’ultima sessione di calciomercato: Bennacer, Theo Hernandez e Leao. Al centro dell’attacco Piatek, ancora alla ricerca del primo gol stagionale su azione. Non convocato Paquetà per un infortunio muscolare.

Probabili formazioni:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Laxalt; Verdi, Belotti.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

Torino-Milan è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 21 di stasera sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a Torino sorridono ai granata che hanno conquistato l’intera posta in palio in 21 delle 73 sfide giocate, contro i 17 successi del Milan; il match è terminato in parità in ben 35 occasioni. Nella passata stagione il Torino si impose per 2-0 grazie alle reti di Belotti su rigore e di Berenguer.