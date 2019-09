Vi presentiamo Folgaria, la città che parteciperà alla seconda puntata di Eurogames

Folgaria è la città che parteciperà alla seconda puntata di “Eurogames”.

Questa sera, su Canale 5, in prima serata, in diretta da Cinecittà World, andrà in onda la seconda puntata di “Eurogames”, adattamento dello storico “Giochi senza frontiere”, condotto dalla coppia televisiva formata da Alvin ed Ilary Blasi.

Ad affrontarsi, manche dopo manche, questa sera saranno le squadre formate da Folgaria per l’Italia, Amburgo per la Germania, Sparta per la Grecia, Bialystok per la Polonia, San Pietroburgo per la Russia e Ciudad Rodrigo per la Spagna.

Il regolamento di Eurogames

L’obiettivo di ogni puntata è conquistare il punteggio più alto, ottenuto in base ai risultati delle diverse prove, tra cui il classico Fil Rouge. I concorrenti devono affrontare anche il Pallodromo, correndo dentro a una palla trasparente in un percorso a ostacoli, mentre un’altra sfida è rappresentata dal Muro dei campioni, una parete di 13 metri, inclinata a 32 gradi, che i giocatori devono scalare usando solo la forza delle braccia.

Prima del gioco finale, verrà svelata la classifica. Le squadre hanno inoltre a disposizione un jolly che permette loro di raddoppiare il punteggio ottenuto in una sfida a scelta.

Appuntamento a questa sera, alle 21:20 su Canale 5, con la seconda puntata di “Eurogames”.

Maria Rita Gagliardi