Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 settembre 2019: l’Ariete ha un weekend intollerante, la Bilancia sta togliendo tempo ai sentimenti

Venerdì 27 settembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Come ho spiegato 24 ore fa, questo weekend va preso un pochino con le pinze perché cresce un certo senso di intolleranza dovuta a quella sorta di precarietà a cui sei soggetto da un po’ di tempo. L’Ariete è un tipo che ama sperimentare, per ama anche avere successo. Quando si continua a sperimentare, a tentare senza avere delle buone basi si rischia di andare un po’ fuori gioco ed è quello che sta capitando a molti Ariete che in amore sono un po’ in difficoltà perché magari amano tanto una persona però questa persona è lontana o ha avuto dei problemi, per cui ci si sente un po’ precari nel rapporto, oppure nel lavoro vedono che certi progetti non decollano. Tu hai un grande coraggio però anche i più coraggiosi, i più forti vivono momenti di indolenza. È normale. Questa sera meglio non fare le ore piccole;

Toro. Il Toro si avvicina all’amore ma si avvicina anche a una fine dell’anno importante e a un 2020 che lo sarà di più. Sarà un anno importante il prossimo, già ci sono le prime avvisaglie perché Giove e Saturno formano un aspetto planetario che non avveniva dal 190, quindi in qualche modo il Toro è pronto anche a vivere delle grandi rivoluzioni e se non è pronto in prima persona a cambiare saranno gli eventi a portare dei cambiamenti che riguardano anche la casa, anche l’abitazione, anche l’amore in certi casi. Per i progetti, se hai un’attività in proprio, tutto può andare un pochino meglio e hai già dei buoni propositi;

Gemelli. Siamo in attesa della svolta del riscatto, perché dopo un periodo complesso di blocchi che qualcuno ha vissuto addirittura dall’autunno dell’anno scorso, iniziano a esserci le prime avvisaglie di fortuna. Recupero perché a dicembre avremo un cielo importante ma non bisogna attendere così tanto; anche in questi giorni, con Venere favorevole, alcune situazione personali, di lavoro, d’amore, saranno più fluide. Certo, se un rapporto non è facilmente gestibile o ci sono grandi problemi da tempo, anche tu devi cercare un po’ di comprensione. Non tornare sui tuoi passi;

Cancro. Questo weekend potrebbe far bollire gli animi. Avere Venere, Mercurio e Saturno dissonanti creano qualche disagio, e quindi io penso che in questi giorni tu senta un po’ di agitazione attorno, anche s stai facendo delle cose importanti, anche se hai incarichi di un certo rilievo, anche se hai un’attività autonoma. C’è tutto da ricostruire e non ci sono grandi certezze a parte la tua grande perseveranza. Devi circondarti di persone giuste. Sabato e domenica saranno giornate in cui le polemiche si possono sollevare.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone entro novembre si deve dimostrare quanto si vale, quanti si è forti. Ti accorgerai che hai più fascino, sarà anche più facile incontrare persone che ricambiano i tuoi sentimenti. Ho spiegato tante volte che il Leone sbaglia quando è un po’ troppo altero, quando pensa di avere ragione in tutto e su tutto. Questo è un modo di fare che non paga e non appaga, anche perché i Leoni che primeggiano sono un po’ troppo presuntuosi e non risultano simpatici. Quelli che invece hanno un buon senso di autocritica fanno qualcosa in più anche perché sono un po’ più accattivanti. Ricordiamoci tra l’altro, che tra gli aspetti belli di questo segno zodiacale c’è l’altruismo, la generosità, la forza, il coraggio. Sposarsi, convivere, pensare a un amore: perché no? Anche i più solitari possono vivere emozioni buone;

Vergine. Per la Vergine parlare d’amore è più semplice e innamorarsi sarà di nuovo possibile. Chi ha già un amore lo conferma, chi non ha un amore resta chiuso in casa io dico sempre che sbaglia, però devo sollecitare d questo punto di vista i nati che sono un po’ troppo sulle loro posizioni, che non schiodano ecco da certi atteggiamenti diffidenti e prudenti. Sbaglia chi pensa che la Vergine sia un segno freddo, soprattutto gli uomini di questo segno zodiacale a volte sembrano un po’ troppo pensare al lavoro, per devo dire che in generale i Vergine nell’intimità di un rapporto diventano molto romantici. Sono quelle che magari durante la notte ti abbracciano o comunque cercando un contatto con te, quindi non bisogna giudicare dalle apparenze. Alcune persone possono pensare che tu sia un po’ troppo distaccato dalla realtà: diciamo che sei prudente;

Bilancia. La Bilancia in questo periodo vuole avere delle occasioni di lavoro e le può sfruttare, però c’è una sorta di prigionia forzata nel senso che per portare avanti alcuni progetti, alcune responsabilità inevitabilmente devi concentrarti molto sul tuo futuro professionale, di studio (dipende molto dall’età), e tutto il resto viene emarginato. Quindi: non c’è tempo per amare? Non c’è tempo per te stesso? Molti pensano (e io sono d’accordo con queste persone) che la ricchezza più grande è avere tempo libero. Contano ovviamente, i soldi (bisogna sopravvivere), conta il lavoro, ma le persone che non hanno altro che il lavoro e pensano solo a migliorarsi e a soddisfare la propria ambizione poi improvvisamente restano sole. se ne rendono conto quando il lavoro finisce dopo una certa età, quindi è sempre molto importante coltivare delle proprie emozioni anche e soprattutto dalla giovinezza. Periodo importante per parlare d’amore;

Scorpione. Lo Scorpione deve capire che cosa è accaduto ad agosto perché è probabile che ci sia ancora qualche fastidio. Se hai un problema personale, se qualcuno è stato male, è inevitabile che tu debba offrire il tuo tempo a chi ha bisogno della tua protezione. Voglio ricordare che questo weekend aiuta le relazioni nate da poco ma sarà soprattutto il mese di ottobre a fare di più, perché Venere presto sarà nel segno.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Stelle un po’ confuse per il Sagittario in questo venerdì. Chi ha bisogno di muoversi, di viaggiare, partire, fare cose diverse. Se c’è una cosa splendida del Sagittario è proprio l’incapacità di fermarsi, nel senso che tu vuoi sempre fare qualcosa in più. I Sagittario sono eternamente giovani e giovanili (dipende sempre dall’età) perché hanno un atteggiamento molto positivo nei confronti della vita. lo stesso che molti di noi hanno avuto soprattutto durante l’adolescenza. Possiamo dirlo? Il Sagittario è un eterno ventenne-trentenne;

Capricorno. Posso dire che dalla metà di questo mese di settembre siete in balia delle onde. Tu fai il tuo dovere ma c’è un capo, un gruppo, con cui ti scontri giornalmente e he tu reputi incapace. Incapace ai aiutarti, incapace di farti valere. Quindi, attenzione perché c’è chi deve iniziare un nuovo progetto e allora ha bisogno di solidi aiuti e ci invece deve proseguire in una situazione difficile. Fatto sta che si può sollevare un polverone proprio perché senti che qualcosa non va. Non creare polemiche soprattutto in amore;

Acquario. il weekend impone all’Acquario un confronto con la realtà. Sabato e domenica saranno due giornate importanti per chi viaggia e chissà che nel giro di poco tempo qualcuno non decida anche di vivere altrove. Il tema del trasferimento e del trasloco, che tra l’altro quest’anno è molto acaro anche al segno del Toro, può coinvolgere qualche Acquario (anzi molti) che magari non si sposteranno realmente ma vorranno farlo con la mente;

Pesci. In questo venerdì è probabile che qualcuno risenta di una forte fatica, che si senta stanco, ma c’è un buon recupero sabato e domenica. hai gli occhi tutti addosso. Qualche complicazione legale con soluzione per fine anno/anno nuovo, quindi non devi preoccuparti. Piccoli scontri con una persona Leone o Capricorno. Avere Marte contrario significa che sei molto nervoso e agitato, quindi adesso prendi in maniera anche un po’ troppo esasperata tutte le tensioni e le cose che ti dicono. Ti consiglio di usare cautela e sfruttare questo momento, comunque, per parlare di sentimenti.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento