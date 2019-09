Probabili formazioni, sesta giornata di Serie A: come scenderanno in campo le squadre?

Sesta giornata di Serie A. Le prime tre della classe scendono in campo di sabato: l’Inter alle 18 sarà di scena a Genova contro la Sampdoria, la Juventus ospita la Spal alle 15, mentre l’Atalanta va a Reggio Emilia contro il Sassuolo alle 20.45. Il Napoli di Ancelotti, dopo il pesante ko interno contro il Cagliari, sfida il Brescia sempre al San Paolo alle 12.30 di domenica. Parma-Torino chiuderà la giornata lunedì sera.

Non c’è sosta per la Serie A che, dopo il turno infrasettimanale, torna subito in campo per la sesta giornata di campionato. La giornata si aprirà con la Juventus di Maurizio Sarri di scena in casa contro la Spal. Gli altri anticipi del sabato saranno Sampdoria-Inter e Sassuolo-Atalanta. Il Napoli ospita il Brescia domenica alle 12.30; la Roma di Fonseca di scena a Lecce domenica alle 15; il Milan ospita la Fiorentina nel posticipo di domenica sera alle 20.45. Chiude la giornata il ‘Monday Night’ fra Parma e Torino.

Ecco tutte le probabili formazioni della sesta giornata:

Probabili formazioni Juventus-Spal, sabato 28 settembre ore 15:

In casa Juventus è emergenza terzini: agli indisponibili De Sciglio e Danilo, che torneranno a ottobre, si è aggiunto il forfait di Alex Sandro, tornato in Brasile per un lutto. Cuadrado giocherà sull’out di destra, mentre a sinistra possibile arretramento di Matuidi. Ballottaggio Dybala-Higuain davanti. Torna disponibile Cristiano Ronaldo. In casa Spal c’è da riscattare il pesante ko interno contro il Lecce. Semplici si affiderà a Petagna-Floccari in avanti, vista l’indisponibilità di Di Francesco. Ballottaggio Murgia-Valoti in mezzo al campo.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

Probabili formazioni Sampdoria-Inter, sabato 28 settembre ore 18:

In casa Samp tornerà titolare Quagliarella dopo il riposo nel turno infrasettimanale, ma Di Francesco potrebbe dover rinunciare a Gabbiadini per un problema muscolare. Squalificato Murillo, al suo posto potrebbe giocare Chabot. L’Inter di Antonio Conte non vuole fermarsi dopo i 5 successi nelle prime 5 giornate. Per farlo, Antonio Conte potrebbe far riposare Lukaku e affidare le chiavi dell’attacco alla coppia Sanchez-Lautaro Martinez. Asamoah tornerà titolare al posto di Biraghi, mentre possibile riposo per Godin nel terzetto arretrato.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Regini, Colley, Chabot; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Rigoni; Caprari, Quagliarella.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Sanchez.

Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta, sabato 28 settembre ore 20.45:

De Zerbi si affiderà a Berardi, Caputo e Defrel per far male alla retroguardia atalantina. Duncan tornerà titolare in mezzo al campo dopo la panchina a Parma nel turno infrasettimanale. Ballottaggio Muldur-Toljan a destra. In casa Atalanta, dovrebbe dare nuovamente forfait Muriel a causa della tonsillite. Zapata, Ilicic e Gomez comporranno il tridente di Gasperini. Pronto a subentrare a gara in corso Malinovskyi.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traorè, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

Probabili formazioni Napoli-Brescia, domenica 29 settembre ore 12.30:

Il Napoli deve riscattare il pesante ko interno contro il Cagliari. Ancelotti deve far fronte all’emergenza difesa con Koulibaly squalificato e Maksimovic indisponibile. Luperto affiancherà Manolas al centro della difesa. In avanti certo del posto Mertens con al suo fianco uno fra Llorente e Milik. Il Brescia affida le sue possibilità di far punti alla coppia d’attacco Balotelli-Donnarumma; in cabina di regia Tonali con al suo fianco Romulo e Bisoli.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Ruiz, Allan, Insigne; Mertens, Llorente.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Balotelli.

Probabili formazioni Lazio-Genoa, domenica 29 settembre ore 15:

Nella Lazio torna titolare Radu nel terzetto arretrato dopo l’influenza che l’ha tenuto fuori contro l’Inter nel turno infrasettimanale. Per il resto, la formazione dovrebbe essere quella tipo, con l’unico ballottaggio in avanti fra Correa e Caicedo; torna titolare Ciro Immobile. In casa Genoa, Andreazzoli darà ancora fiducia in avanti alla coppia Pinamonti-Kouamè. Saponara ancora alla ricerca della miglior condizione: in mezzo al campo giocheranno Schone, Radovanovic e Lerager.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamè.

Probabili formazioni Lecce-Roma, domenica 29 settembre ore 15:

In casa sono indisponibili Dell’Orco, Farias, Lapadula e Tachtsidis. In avanti Liverani schiererà Mancosu, già autore di 4 gol in questo avvia di stagione, dietro a Falco e Babacar. Nella Roma guaio fisico per Spinazzola: sugli esterni ci saranno Florenzi e Kolarov. Torna titolare Mkhitaryan, possibile panchina per Zaniolo. Ballottaggio Diawara-Cristante in mezzo al campo.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Probabili formazioni Udinese-Bologna, domenica 29 settembre ore 15:

Rodrigo De Paul dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica e allora Tudor dovrebbe affidarsi al tandem offensivo composto da Okaka e Lasagna. Ballottaggio Mandragora-Walace a centrocampo. Nel Bologna solito dubbio in attacco fra Palacio, Destro e Santander come terminale offensivo. Mbaye giocherà a sinistra al posto dell’infortunato Dijks.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Probabili formazioni Cagliari-Verona, domenica 29 settembre ore 18:

In casa Cagliari c’è grande euforia dopo il successo di Napoli e le tre vittorie consecutive. Simeone e Joao Pedro comporranno la coppia d’attacco, mentre Ceppitelli e Pisacane guideranno il reparto arretrato. Ancora indisponibile Radja Nainggolan. Nel Verona Zaccagni e Verre giocheranno dietro all’unica punta Stepinski. Kumbulla torna al centro della difesa dopo la squalifica scontata nel turno infrasettimanale contro l’Udinese.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Ionita, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Kumbulla, Rrahmani, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Probabili formazioni Milan-Fiorentina, domenica 29 settembre ore 20.45:

In casa Milan è crisi dopo le sconfitte nel derby contro l’Inter e nel turno infrasettimanale contro il Torino. Giampaolo potrebbe proporre dal primo minuto per la prima volta il croato Rebic, ma resta viva l’opzione Leao. Bennacer in cabina di regia; Piatek terminale offensivo. Nella Fiorentina, reduce dal primo successo stagionale contro la Sampdoria, possibile turno di riposo per Ribery: nel caso di panchina del francese, di fianco a Chiesa potrebbe agire uno fra Boateng e Vlahovic.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Rebic; Piatek.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Ribery, Chiesa.

Probabili formazioni Parma-Torino, lunedì 30 settembre ore 20.45:

Entrambe le squadre vengono da un successo nel turno infrasettimanale. In casa Parma Kulusevski, Gervinho e Inglese comporranno il terzetto offensivo. Kucka potrebbe tornare disponibile almeno per la panchina. Nel Toro c’è apprensione per le condizione di Zaza, uscito malconcio contro il Milan. Di fianco a Belotti ci sarà uno fra Iago Falque e Verdi. Ansaldi tornerà in campo dal primo minuto dopo l’ottima ultima mezzora contro i rossoneri.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Verdi, Belotti.