Stasera in TV | Cosa c’è stasera 27 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 27 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 27 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Tale e Quale Show”. A seguire, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie tv “S.W.A.T”. In seconda serata, il film “Hong Kong colpo su colpo”.

Su Rai 3 va in onda il film “Il principe abusivo”: Antonio, uno squattrinato cronico che vive a scrocco, si ritrova al cospetto di Letizia, una principessa viziata in cerca di popolarità, di cui inevitabilmente si innamora. In un mondo in cui i pregiudizi dei ricchi nei confronti dei poveri sono radicati e difficili da estirpare, per il giovane povero l’unica possibilità per stare a corte è quella di seguire i consigli del ciambellano di corte Anastasio. I ruoli tra mentore e allievo sono però destinati a rovesciarsi, quando Anastasio si innamora di Jessica, la cugina di Antonio, e avrà bisogno di suggerimenti per mischiarsi al popolo. Subito dopo, nuovo appuntamento con “La Grande Storia”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”, seguita da una nuova puntata della serie tv “Il commissario Schumann”.

Su Canale 5 nuovo appuntamento con la fiction “Rosy Abate 2”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Guardiani della galassia”: lo sfacciato avventuriero Peter Quill si ritrova ad essere l’oggetto di una inesorabile caccia alla taglia, dopo aver rubato una misteriosa sfera ambita da Ronan, un potente malvagio che minaccia l’intero universo. Per eludere il sempre più tenace Ronan, Quill è costretto a fare gruppo con un quartetto di disadattati alieni prima di scoprire quale sia la reale potenza della sfera e capire di avere tra le mani le sorti di tutta la galassia. In seconda serata, il film “I guardiani del destino”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo una nuova puntata di “Bake Off Italia”.

Stasera in TV, la programmazione di venerdì 27 settembre 2019

Rai 1

21:20 Tale e Quale Show

00:30 Tv7

Rai 2

21:30 S.W.A.T

23:30 Hong Kong colpo dopo colpo (film)

Rai 3

21:20 Il principe abusivo (film)

23:30 La Grande Storia

Rete 4

21:20 Quarto Grado

00:30 Il commissario Schumann”

Canale 5

21:20 Rosy Abate 2

23:30 Tg5

Italia 1

21:20 Guardiani della galassia (film)

23:30 I guardiani del destino (film)

La 7

21:20 Propaganda live

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi