Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 28 settembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 28 settembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 28 settembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Ulisse: il piacere della scoperta” che, questa sera, sarà dedicata al genio di Leonardo Da Vinci. In seconda serata, va in onda una nuova puntata del talk show “Io e te-Di notte”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” ed “F.B.I”.

Su Rai 3 va in onda il film “Destini incrociati”: William è un investigatore della sezione Affari Interni della polizia di Washington, rimane vedovo dopo che la moglie resta uccisa in un disastro aereo. William scopre che la moglie era sull’aereo con l’amante, marito di una politica candidata al congresso. I due si incontrano, si conoscono e si innamorano. A seguire, una puntata, in replica, di “Amore criminale”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Il ritorno di Don Camillo”: il parroco di Brescello, Don Camillo è stato mandato in esilio in un paesino di montagna. L’allontanamento avrebbe dovuto far comodo al sindaco comunista Peppone, suo acerrimo nemico, ma invece è proprio lui a farlo tornare. Subito dopo, il film “Soluzione estrema”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Amici Celebrities”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Space Jam”; Bugs Bunny ha impegnato sè stesso e i suoi amici in una sfida a basket con i Nerdlucks, una banda di piccole e irritabili creature provenienti dallo spazio. Costoro sono stati inviati dallo spietato e bellicoso Swackhammer, con lo scopo di rapire i Looney Tunes. Se i Looney Tunes vinceranno potranno rimanere sulla terra, se invece gli alieni avranno la meglio, andranno con loro. Bugs decide di rapire Michael Jordan e di farlo giocare nella propria squadra. A seguire, il film “Lo squalo”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Little murders”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “40 carati”: Nick è un poliziotto che è stato arrestato per un furto che sostiene di non aver commesso. Riuscito fortuitamente a evadere di prigione, si inerpica su un cornicione di un palazzo, minacciando il suicidio e attirando sotto di sè una gran folla e molta polizia. Entrato in comunicazione con Lydia, psicologa della polizia accorsa sul luogo, Nick si adopera per guidare da lassù una rapina supertecnologica che ha come obiettivo proprio il prezioso diamante del cui furto era stato accusato, ma che potrebbe anche servire per dimostrare la sua innocenza. Mentre le teste di cuoio si vanno appostando, Lydia non sa più chi stia dicendo la verità e chi stia mentendo e la vita di Nick è sempre più appesa a un filo.

Stasera in TV, la programmazione di sabato 28 settembre 2019

Rai 1

21:20 Ulisse: il piacere della scoperta

00:30 Io e te-Di notte

Rai 2

21:20 N.C.I.S

23:30 F.B.I

Rai 3

21:20 Destini incrociati (film)

23:30 Amore criminale

Rete 4

21:20 Il ritorno di Don Camillo (film)

23:30 Soluzione estrema (film)

Canale 5

21:20 Amici Celebrities

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Space Jam (film)

23:30 Lo Squalo (film)

La 7

21:20 Little murders

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi