Emma Marrone torna su Instagram, la gioia dei fan. “E’ stata dura, ma è andata”

Emma Marrone torna su Instagram e fa impazzire di gioia tutti i suoi fan.

La famosissima cantante, dopo aver annunciato lo scorso 20 settembre la necessità di prendersi una pausa per dei problemi di salute, è tornata sui social per pubblicare una foto che non può che far gioire tutti coloro che seguono e ammirano l’artista.

Emma ha infatti postato un’immagine dove si vede il suo braccialetto identificativo, che viene utilizzato in ospedale. Nella didascalia alla foto, Emma Marrone spiega di avere ancora bisogno di un periodo di riposo, ma allo stesso tempo lascia intendere che tutto sia andato per il meglio e che probabilmente il peggio è passato: lo riporta il quotidiano online “Leggo”.

“Non vedo l’ora di tornare da tutti voi, al più presto”

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata! – scrive Emma nel post su Instagram – Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito”.

Tantissimi i commenti a sostegno di Emma, che ha ringraziato i fan per l’affetto smisurato.