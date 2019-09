Fabrizia De Andrè risponde alla sorella Francesca: “Le accuse di mia sorella sono false”

Ospite a “Pomeriggio Cinque”, Fabrizia De Andrè risponde alle accuse mosse dalla sorella Francesca a “Domenica Live”.

Domenica scorsa, ospite a “Domenica Live”, Francesca De Andrè, insieme al fidanzato Giorgio Tambellini con il quale è tornata recentemente a fare coppia dopo la fine della breve relazione con Gennaro Lillio, ha accusato la sorella Fabrizia di avere ordito un complotto ai suoi danni, in modo che lasciasse Tambellini e facesse coppia con Lillio, conosciuto nella Casa del “Grande Fratello 16”. (ve ne abbiamo parlato qui).

Ospite, a sua volta, a “Pomeriggio Cinque”, Fabrizia De Andrè risponde alle accuse della sorella, smentendo quanto ha dichiarato. Fabrizia si è detta stupita da quanto raccontato da Francesca:

“Non mi aspettavo le sue parole. Mi dispiace sentire queste cose. L’unico mio intento reale è stato quello di sostenerla e proteggerla all’interno della Casa perché lei era sola. Non mi aspettavo accuse del genere. Ho passato agosto a chiamarla e non mi ha mai risposto. Non so di quale complotto o tradimento stia parlando. Se questo è il risultato del mio sostegno… Se io le ho consigliato Gennaro è perché ho visto una persona genuina e sincera, visto anche come Giorgio si era comportato”.

Fabrizia ha smentito categoricamente di aver ordito un complotto ai danni della sorella:

“Le cose non stanno così. Ho altre priorità nella vita, io sono una madre. Non farei mai un complotto contro mia sorella. Prima si fa un confronto in privata sede e poi si fanno le accuse. Non mi aspettavo tutto questo. E poi con quale scopo? Giorgio aveva affermato pubblicamente di aver tradito Francesca. Non ci siamo inventati nulla”.

Fabrizia De Andrè: “Per Francesca, la mia porta è sempre aperta”

Infine, Fabrizia ha auspicato un confronto con Francesca:

“La mia porta per lei è sempre aperta. Non ho bisogno di Francesca per venire da te. L’ho fatto per proteggerla, come stiamo facendo tutti. Come lo sta facendo Alice, come lo sta facendo mio padre. Mio padre non la chiama perché forse ha paura di altri insulti ma lui ha fatto un passo. Non cerchiamo di buttare altra legna sul fuoco. Non capisco questo accanimento. Se vorrà un confronto, ci sarò. Se Giorgio l’ha convinta di questa cosa? Può essere, non lo so… Da quando si è lasciata con Gennaro, è sparita. Giorgio vuole querelarmi? Ma per cosa? Su che base? Se dobbiamo massacrarci, io me ne tiro fuori perché ho da tutelare mio figlio che è anche suo nipote”.

Maria Rita Gagliardi