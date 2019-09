Juventus-Spal, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Sesta giornata di Serie A al via con la Juventus che ospita la Spal. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 è in programma nel primo pomeriggio di oggi: nell’anticipo delle 15, i campioni d’Italia in carica della Juventus sfidano all’Allianz Stadium la Spal di Semplici.

La Juventus è reduce dalla vittoria esterna in rimonta sul campo del Brescia e contro la Spal tornerà a disporre di Cristiano Ronaldo, a riposo nel turno infrasettimanale per un piccolo problema muscolare. Emergenza terzini per Sarri: agli infortunati Danilo e De Sciglio si unisce Alex Sandro, volato in Brasile per un lutto familiare. Sull’out di destra agirà Cuadrado, mentre a sinistra si adatterà al ruolo inedito di terzino il francese Matuidi. Ballottaggio Dybala-Higuain in avanti. La Spal viene dalla pesante sconfitta interna contro il Lecce e domani dovrà fare a meno di Kurtic e Di Francesco; in avanti Floccari affiancherà Petagna, mentre sugli esterni agiranno Sala e Reca.

Le probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Reca; Petagna, Floccari.

La Juventus ospita la Spal all’Allianz Stadium di Torino: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Juventus-Spal è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Juventus e Spal si affronteranno per la 19esima volta in Serie A a Torino: nei 18 precedenti il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri, che hanno vinto 13 volte, mentre la Spal non si è mai imposta a Torino; 5 i pareggi totali. Lo scorso anno la Juventus si impose per 2-0 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore e di Mandzukic.